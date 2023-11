Professor penedense apresenta pesquisa inovadora sobre crimes e patrulhamento para a Polícia Militar de Alagoas

Num evento realizado pelo Comando Geral da Polícia Militar de Alagoas em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o professor de Matemática e mestrando em Ciência da Computação, o já conhecido Professor Tiago Paulino, natural de Penedo, conquistou destaque ao apresentar resultados inovadores de uma pesquisa científica.

O evento, sediado em Maceió, reuniu especialistas criminais em segurança da PMAL e pesquisadores acadêmicos para discutir estratégias avançadas de combate à criminalidade. Professor Tiago Paulino que também Chefe do Departamento de TI de uma renomada empresa de segurança no transporte, trouxe uma perspectiva única, unindo sua expertise acadêmica com a experiência prática no campo da segurança.

A pesquisa abordou temas cruciais, como análise de crimes e de patrulhamento, utilizando métodos matemáticos e avançadas técnicas de ciência da computação. Os resultados apresentados sugerem potenciais avanços na eficácia das operações policiais, promovendo um ambiente mais seguro para a população.

O Comando Geral da Polícia Militar de Alagoas reconheceu a importância do trabalho do Professor Tiago Paulino e ressaltou a relevância de colaborações entre academia e forças de segurança para o desenvolvimento de estratégias mais inteligentes e eficientes.

Esta iniciativa reflete não apenas o comprometimento de Tiago com a excelência na educação e pesquisa, mas também sua contribuição significativa para a segurança pública em Alagoas. Espera-se que seus resultados inspirem futuras parcerias entre profissionais acadêmicos e instituições de segurança, promovendo inovação e aprimoramento contínuo na luta contra o crime.

