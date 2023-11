Programa Cegonha Penedense entrega 80 kits de enxoval de bebê para gestantes de baixa renda

Na tarde desta terça-feira (31), com o auditório lotado do Círculo Operário, mães assistidas pelo Programa Cegonha Penedense receberam seus kits de enxoval para bebê.

A solenidade realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) contou com a presença do Prefeito Ronaldo Lopes, do Vice-Prefeito João Lucas e dos vereadores Bili Marques, Ernande Pinheiro e Denys Reis.

Agentes comunitários de saúde e demais servidores da pasta também prestigiaram a ação que atendeu 80 mães. A Secretária de Saúde de Penedo, Wannina Mendonça, lembrou sobre a importância das mães em realizar o acompanhamento gestacional.

“No passado vimos a necessidade de incentivar que as mães fizessem o acompanhamento do pré-natal de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde. Então, o Programa Cegonha Penedense foi pensado em reduzir a mortalidade infantil e incentivar as gestantes para que façam todo o acompanhamento. E a entrega dos kits é uma forma de incentivar e demonstrar que juntos podemos tornar a maternidade mais acolhedora”, frisou.

Ronaldo Lopes também acompanhou a entrega dos enxovais da primeira entrega do Programa Cegonha Penedense.

“Satisfação em fazer parte desta entrega. Considero esta ação uma dos mais importantes realizados pela Secretaria de Saúde, por estar perto das mães penedenses. O nosso papel é atendê-las neste momento importante e as suas necessidades. Temos que trabalhar e nos dedicar às crianças de 0 a 6 anos. Quero parabenizar a todos que fazem parte da Secretaria de Saúde por estarem juntos neste momento fundamental que é a maternidade”, declarou.

A gestante Maria Eduarda, 22 anos, será mãe pela primeira vez e já batizou sua filha com o nome de Maria Cecília. A jovem que reside no bairro de Santa Luzia disse que o programa é muito importante pelo incentivo e acompanhamento durante a gravidez.

“Sabemos que na gravidez tudo fica mais difícil pra gente, um pouco complicado. E com o programa, estamos recebendo uma maior atenção da área de saúde. Com exames, esquema vacinal, ultrassonografia e tudo que a gente necessita. E como forma de incentivar ainda mais, recebemos hoje o kit de enxoval, que acaba nos ajudando nos cuidados com o nosso filho. Todos estão de parabéns pelo trabalho visando o bem estar das mães penedenses”, encerrou Maria Eduarda.

Nesta primeira entrega dos enxovais, 80 gestantes cumpriram o que preconiza o Ministério da Saúde para ter acesso ao benefício. Confira o que cada mulher precisa para ser incluída.

Estar no 3º trimestre de gestação

Iniciar o pré-natal até a 10ª semana de gestação

Ter realizado, pelo menos, sete consultas de pré-natal

Teste laboratoriais de Sífilis, HIV e Hepatites B e C

Exames laboratoriais obrigatórios na gestação

Consulta odontológica

USG gestacional obstétrica

Esquema vacinal completo

Texto Roberto Miranda – jornalista SEMS Penedo

Fotos Deywisson Duarte – Secom PMP

Vídeo Ricardo Alves – Secom PMP