Programa de pré-visualização do UFC Vegas 82: Brendan Allen e Paul Craig emergirão como futuros candidatos ao título?

Após um evento memorável do UFC 295, o octógono retorna à sua base para o UFC Vegas 82, que será encabeçado por um confronto crucial na divisão dos médios entre o desafiante Brendan Allen e o sempre emocionante Paul Craig.

Mike Heck, Alexander K. Lee e José Youngs do MMA Fighting visualizam o card de sábado, incluindo a luta principal Allen x Craig, as apostas e o que pode aguardar o vencedor. Além disso, eles discutirão a qualidade do card como um todo, os confrontos interessantes e discretos, algumas das perspectivas emocionantes na penúltima viagem da promoção ao APEX em 2023, sendo o Bellator 301, talvez, o evento final do Bellator. com as lutas pelo título Yaroslav Amosov x Jason Jackson e Sergio Pettis x Patchy Mix e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 82 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.