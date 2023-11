Programa Desenrola Brasil atende população no Centro de Penedo até às 14 horas desta terça, 07

Negociação de débito pessoal acontece na Avenida Floriano Peixoto, com apoio do Procon Penedo, Secretaria Municipal da Mulher e da Secretaria Municipal de Saúde

Moradores de Penedo e da região ribeirinha que estão inscritos no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) podem renegociar sua dívida por meio do Desenrola Brasil.

O programa lançado pelo Presidente Lula foi relatado no Senado Federal por Rodrigo Cunha, parlamentar alagoano que deslocou unidade móvel até Penedo para orientar e atender consumidores sobre a negociação disponível com desconto acima de 80%.

O atendimento na carreta está previsto para acontecer até as 14 horas desta terça-feira, 07, com participação do Procon Penedo na atividade.

Na primeira fase do Desenrola Brasil, o órgão municipal de direito do consumidor atendeu a população no Largo da Igreja São Gonçalo, em conjunto com representantes das instituições financeiras, gerando saldo positivo.

Considerando a importância da iniciativa, a Prefeitura de Penedo reforça o apoio à comunidade, disponibilizando serviços da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Mulher na mais recente ação do Desenrola Brasil em Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte