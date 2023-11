Uma iniciativa pública tem se destacado como um projeto de grande importância na luta contra a vulnerabilidade social. Desde a sua criação, através da Lei nº 17.372, o programa Bolsa do Povo tem beneficiado mais de meio milhão de pessoas, fornecendo auxílio financeiro para famílias que estão inseridas no CadÚnico.

Programa engloba diversos benefícios sociais para quem está inserido no CadÚnico; saiba quais são

Com uma gama de benefícios que variam de R$ 100,00 a R$ 2.400,00, o Bolsa do Povo está empenhado em direcionar recursos para onde são mais necessários.

Os diversos benefícios do programa

Em resumo, o Programa Bolsa do Povo oferece 17 tipos de benefícios, cada um direcionado para atender às necessidades específicas das famílias em situação de vulnerabilidade social. Confira alguns dos benefícios mais destacados:

Ação Jovem

Este benefício é direcionado para jovens com idades entre 15 e 24 anos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com uma renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa.

Assim, a Ação Jovem busca apoiar essa faixa etária, fornecendo recursos para melhorar suas condições de vida e acesso a oportunidades.

Auxílio Moradia

O Auxílio Moradia é um subsídio temporário destinado a famílias que foram involuntariamente removidas de suas residências, devido a situações como chuvas, inundações ou intervenções urbanas e/ou ambientais apoiadas pelo Governo Estadual de São Paulo. Desse modo, este benefício visa garantir que essas famílias tenham um local seguro para viver durante essas circunstâncias desafiadoras.



Bolsa Talento Esportivo

Atletas de diversas idades podem se beneficiar do Bolsa Talento Esportivo. Este programa oferece quatro tipos diferentes de bolsas: estudantil, juniores, nacionais e internacionais.

Dessa forma, o objetivo é apoiar talentos esportivos em sua jornada para alcançar sucesso em competições e desenvolver suas habilidades.

Renda Cidadã

O Renda Cidadã é direcionado a famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade social devido ao desemprego ou subemprego. Em suma, este benefício oferece um alívio financeiro para aqueles que mais precisam, ajudando-os a superar os desafios econômicos.

Via Rápida

O Via Rápida é uma ação do Bolsa do Povo que oferece cursos gratuitos para a população em busca de oportunidades de emprego. Para participar, é necessário ter 16 anos de idade ou mais e residir em São Paulo. Além disso, os requisitos para cada curso disponível devem ser observados, garantindo que os participantes se qualifiquem para as vagas de trabalho.

Vale Gás

Em suma, o Vale Gás é um benefício que consiste no pagamento de três parcelas de R$ 110 a cada dois meses, totalizando R$ 330. Esse valor corresponde ao custo de um botijão de gás de cozinha de 13 kg.

Desse modo, o benefício é destinado a famílias em extrema pobreza, com renda de até R$ 178, que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e não recebem o Bolsa Família.

Como acessar os programas governamentais?

Agora que você está ciente dos diversos benefícios oferecidos pelo Programa Bolsa do Povo, é importante entender como você pode acessá-los. Resumindo, o primeiro passo é verificar se você se encaixa nos critérios de elegibilidade específicos para cada benefício. Certifique-se de que sua situação atende aos requisitos de idade, renda e outros critérios estabelecidos para cada programa.

É fundamental atualizar o CadÚnico para acessar os benefícios sociais

Em seguida, é essencial estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal. Uma vez que o CadÚnico é a porta de entrada para diversos programas de assistência social, incluindo o Bolsa do Povo.

Assim, para ter acesso aos benefícios do Programa Bolsa do Povo, é possível entrar em contato com os órgãos responsáveis em São Paulo, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, para obter orientações detalhadas sobre os procedimentos de inscrição e quais benefícios se aplicam à sua situação.