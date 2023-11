Programa Minha Chance inicia duas turmas de Confeiteiro na segunda-feira, 13

Atenção pessoal que se inscreveu no curso de Confeiteiro em Penedo. As aulas da qualificação gratuita viabilizada pelo Programa Minha Chance, uma iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, começa na próxima semana.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) divulgou a lista das pessoas matriculadas nas duas turmas da área de confeitaria que iniciam na segunda-feira, 13.

São mais 50 moradores de Penedo que ganham a oportunidade de fazer um curso profissionalizante do Senai, com certificado da instituição parceria do Programa Minha Chance, sem precisar pagar nada pela qualificação.

Em Maceió, o mesmo curso de confeiteiro do Senai custa atualmente R$ 1.644,96. Em Penedo, a gestão Crescendo Com Seu Povo assume os custos da iniciativa que prepara mão de obra local para o mercado de trabalho e o empreendedorismo.

As aulas do Programa Minha Chance acontecem na Escola Municipal Santa Luzia, a antiga unidade SESI/SENai, próximo do Trevo da Toca do Índio.

Confira abaixo a relação das turmas tarde e noite do curso de Confeiteiro que inicia na próxima semana.

CONFEITEIRO NOITE

CONFEITEIRO TARDE