O Programa Paraná Recupera, uma iniciativa do Governo do Paraná, está autorizando empréstimos de até R$ 500 mil para ajudar empreendedores e empresários a superar os desafios causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado em outubro.

Programa oferece empréstimo de até R$ 500 mil para empreendedores

Entenda como funciona o programa, incluindo taxas de juros, prazos de pagamento e quais municípios já estão participando dessa ação de auxílio financeiro.

Entendendo o programa

Em suma, o Programa Paraná Recupera é uma resposta do governo estadual às dificuldades enfrentadas pelos empreendedores e empresários que foram afetados pelas chuvas devastadoras ocorridas em outubro.

Assim, a principal ferramenta desse programa é o Fomento Paraná, que oferece empréstimos com condições especiais para ajudar a reerguer negócios e infraestrutura nas áreas impactadas.

Condições especiais de empréstimo

Para entender melhor como funciona o Programa Paraná Recupera, é fundamental conhecer as condições especiais de empréstimo oferecidas aos empreendedores do Paraná. Confira alguns detalhes importantes:

Taxa de juros fixa de 7,17% ao ano, com subsídio estadual



Você também pode gostar:

Certamente, isso significa que os empreendedores beneficiados terão acesso a taxas de juros muito mais baixas do que as disponíveis no mercado.

Prazos flexíveis de pagamento

O programa permite que os empréstimos de até R$ 20 mil (microcrédito) sejam pagos em até 36 meses. Desse modo, para empréstimos de até R$ 500 mil, o prazo de pagamento se estende para até 60 meses, o que proporciona um fôlego financeiro significativo.

Moratória de até 12 meses

Além disso, os empreendedores que buscam recursos para financiamento de obras ou ações de recuperação poderão solicitar uma moratória de até 12 meses nos pagamentos, o que ajuda a aliviar a pressão financeira em um momento tão desafiador.

Cidades participantes do programa

Atualmente, diversas cidades do Paraná já aderiram ao Programa Paraná Recupera e estão oferecendo a oportunidade de empréstimo aos empreendedores. Em resumo, entre esses municípios, podemos citar:

Cascavel

Ivaiporã

Jardim Alegre

Mallet

Paula Freitas

Paulo Frontin

Pinhão

Rio Negro

São Mateus do Sul

União da Vitória

Nesses locais, o serviço pode ser contratado através dos agentes de crédito das prefeituras, geralmente disponíveis nas Salas do Empreendedor e nas Agências do Trabalhador de cada município.

No entanto, é importante ressaltar que essa linha de crédito está disponível apenas nos municípios em situação de calamidade que aderiram ao programa.

Expansão do programa

A expectativa é que, em breve, mais cidades do Paraná se juntem ao Programa Paraná Recupera e ofereçam essa linha de crédito aos empreendedores e empresários locais. Dessa maneira, as cidades que estão planejando aderir ao programa incluem:

Dois Vizinhos

General Carneiro

Nova Prata do Iguaçu

Palmeira

Pitanga

Porto Amazonas

Prudentópolis

Rebouças

Rio Azul

Peabiru

Roncador

Santa Izabel do Oeste

São João do Triunfo

São Jorge do Oeste

Essa expansão do programa representa uma excelente oportunidade para mais empreendedores e empresários que enfrentaram desafios devido às condições climáticas adversas.

Um suporte relevante para o cidadão

Em resumo, o Programa Paraná Recupera oferece um valioso suporte financeiro aos empreendedores e empresários afetados pelas chuvas no estado.

Assim, com taxas de juros vantajosas, prazos flexíveis de pagamento e a possibilidade de moratória, essa iniciativa pode ser a chave para a recuperação e o crescimento dos negócios em tempos difíceis.

Contudo, certifique-se de verificar se sua cidade aderiu ao programa e entre em contato com os agentes de crédito locais para obter mais informações sobre como solicitar esse empréstimo especial.

Cuidado com golpes

Certifique-se de que está lidando com fontes confiáveis ao buscar informações sobre o programa e ao solicitar empréstimos. Dessa forma, evite fornecer informações pessoais sensíveis a fontes não verificadas e não compartilhe documentos financeiros sem ter certeza da autenticidade da instituição.

Sempre verifique a legitimidade do programa e entre em contato diretamente com as autoridades governamentais ou entidades credenciadas para obter informações seguras sobre o empréstimo.