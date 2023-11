Programa PRODETER, do Banco do Nordeste, é apresentado durante reunião do COMTUR

Programa tem foco no desenvolvimento territorial e apoia diretamente as atividades econômicas da região, em especial o setor turístico

Durante a reunião mensal do Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR), foi apresentado aos membros o Programa PRODETER, iniciativa do Banco do Nordeste, que tem foco no desenvolvimento territorial e apoia diretamente as atividades econômicas da região, em especial o setor turístico.

O programa foi apresentado por Fredi Pereira, Gerente Geral da agência Penedo do BNB. Na oportunidade, ele citou alguns dos objetivos principais do PRODETER, que são a incorporação de estratégias que potencializam a competitividade das atividades produtivas, entre elas a construção e a implementação de plano de ação e dotação orçamentária para financiamentos, o fortalecimento da governança por meio de comitês locais e territoriais, além da integração das políticas públicas para o desenvolvimento local e territorial.

O turismo de Penedo tem muito a ganhar com o PRODETER. “Além de criar um ambiente regional da discussão da atividade turística, também orienta ações, como a de crédito, visando dotar a região de uma melhor infraestrutura para recepção e acolhimento de visitantes e potencialização econômica da atividade”, explica Fredi Pereira.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a parceria entre o COMTUR e o Banco do Nordeste é fundamental para dar sustentação aos objetivos do governo Ronaldo Lopes/João Lucas de ampliar a oferta de serviços turísticos.

“O propósito é que, com a parceria, o número de empresas aumente e, consequentemente, os postos de trabalho, o que fará com que Penedo se consolide cada vez mais como um destino turístico de referência”, disse Jair Galvão.

“O programa é muito interessante, porque não é somente emprestar o capital, mas também ensinar a utilizar o recurso da maneira correta, em prol do empreendedorismo e do desenvolvimento do turismo em nossa região”, disse Antônia Melo, empresária e vice-presidente do COMTUR.

