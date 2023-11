Recentemente, o governo anunciou a prorrogação do prazo para cadastro visando o auxílio social, oferecido como parte do Programa de Educação Profissional, em Betim, Minas Gerais.

Programa que oferece auxílio financeiro de até R$ 300 para jovens tem sua inscrição prorrogada

Esta extensão permite que mais pessoas tenham acesso não apenas a cursos profissionalizantes gratuitos, mas também a um auxílio financeiro de até R$ 300. Confira as informações detalhadas sobre essa prorrogação, quem pode se inscrever e quais os cursos disponíveis.

Prazo estendido para inscrições

Conforme a administração municipal de Betim anunciou, as inscrições para o Programa de Educação Profissional permanecerão abertas até a próxima sexta-feira (17). Em resumo, essa extensão possibilita que os residentes interessados na cidade se cadastrem para participar dos cursos oferecidos.

Como se inscrever para garantir o auxílio?

De forma geral, os interessados devem comparecer pessoalmente à Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), das 8h às 16h, munidos de documento de identificação, comprovante de endereço e a identificação social no Cadastro Único (CadÚnico).

Requisitos para receber o auxílio

Para ser elegível ao auxílio, é necessário atender a certos critérios:



Ter mais de 16 anos;

Estar inscrito no Cadastro Único;

Residir na cidade de Betim;

Possuir a escolaridade mínima exigida pelos cursos.

Os cursos oferecidos contemplam áreas diversas e têm vagas limitadas:

Montador e Reparador de Computador (presencial);

Confeiteiro (presencial);

Cozinheiro (presencial);

Cabeleireiro (presencial);

Operador de Caixa (EAD).

Conforme informações oficiais, os cursos presenciais oferecem 20 vagas cada, enquanto as turmas de Educação a Distância comportam até 40 alunos.

Valor do benefício e condições

A prorrogação do cadastro permite aos inscritos receber um auxílio financeiro, além da oportunidade de realizar um curso profissionalizante. Em suma, os valores do auxílio variam de acordo com a modalidade de curso:

Participantes das aulas presenciais receberão R$ 300;

Estudantes de EAD terão um auxílio de R$ 150.

Os pagamentos serão divididos em duas parcelas, condicionadas à frequência nas aulas.

Desse modo, ao completar 25% da carga horária, os alunos presenciais receberão R$ 150, enquanto os do EAD obterão R$ 75. Já a outra metade do benefício será repassada quando o estudante atingir 50% da carga horária.

Certamente, a extensão do prazo para inscrições no Programa de Educação Profissional oferece uma oportunidade valiosa para os residentes locais. Uma vez que além de adquirir conhecimento em áreas profissionalizantes, os participantes terão acesso a um auxílio financeiro, incentivando o aprendizado e aprimoramento profissional na comunidade.

Cuidado com golpes relacionados a falsos programas assistenciais

Enquanto programas assistenciais legítimos oferecem oportunidades reais para pessoas em situações de vulnerabilidade, é crucial estar atento aos crescentes golpes relacionados a falsos programas de auxílio.

Solicitação de informações sensíveis

Fique atento a qualquer programa que solicite informações pessoais sensíveis. Tais como números de conta bancária, senhas, ou dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sem uma base legal ou estrutura oficial.

Taxas de inscrição ou pagamentos antecipados

Programas autênticos geralmente não exigem taxas para se inscrever ou receber benefícios. Sendo assim, desconfie de qualquer solicitação de pagamento adiantado para garantir a participação.

Falta de canais oficiais de comunicação

Programas reais costumam ter canais de comunicação oficiais, como sites governamentais, números de telefone específicos ou escritórios presenciais reconhecidos.

Promessas exageradas de benefícios

Se uma oferta parecer boa demais para ser verdade, pode ser um indício de fraude. Sendo assim, desconfie de promessas de benefícios extraordinários em troca de informações pessoais. De forma geral, realize uma pesquisa minuciosa sobre o programa em questão.

Portanto, procure informações em sites governamentais confiáveis ou busque orientação em órgãos governamentais locais. Em resumo, golpistas muitas vezes tentam criar uma sensação de urgência. Por isso, não se sinta pressionado a agir rapidamente. Tome seu tempo para verificar a autenticidade da oferta.