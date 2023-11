Programa Saúde Por Todo Canto atenderá usuários do PSF Rosete e PSF São José na quinta, 23

O Programa Saúde Por Todo Canto vai realizar atendimento com médicos especialistas para os usuários do PSF do Conjunto Rosete Andrade e do PSF do Loteamento São José nesta quinta-feira, 23 de novembro.

O trabalho da Prefeitura Municipal de Penedo realizado por da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) ofertará consultas com neurologista, oftalmologista, dermatologista e otorrinolaringologista, no horário das 7h às 17 horas.

O atendimento aos usuários das unidades de saúde especificadas acontecerá no prédio do PSF Rosete, localizado na Rua Santo Antônio, com os serviços do Expresso Saúde para realização de consultas com médicos e enfermeiros.

Também serão ofertadas atividades de educação em saúde na área de Odontologia, realização de testes rápidos (Covid-19, sífilis, HIV e hepatite), vacinação e orientação de educador físico e nutricionista, além de ações alusivas ao Novembro Azul.

O objetivo do Programa Saúde Por Todo Canto é fazer com que os médicos especialistas realizem atendimentos para zerar a demanda reprimida de consultas nas unidades de saúde da SEMS.

Para isso, as equipes do PSF Rosete e do PSF São José estão entrando em contato com todos os pacientes que esperam pelas consultas para as quatro especialidades.

