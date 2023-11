Programa Saúde Por Todo Canto realiza 639 atendimentos para usuários do PSF Rosete e do PSF São José

O posto de saúde do Conjunto Rosete Andrade recebeu na quinta-feira, 23, o Programa Saúde Por Todo Canto, iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que promove atendimento com médicos especialistas para solucionar demandas reprimidas.

A ação da Prefeitura de Penedo acontece por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), beneficiando usuários do PSF Rosete e PSF São José na edição mais recente do Saúde Por Todo Canto.

Foram realizados 120 atendimentos com neurologista, 305 com oftalmologista (sendo 165 no dia e 140 ao longo do mês), 110 com otorrinolaringologista e 104 atendimentos com dermatologista, além de 38 procedimentos dermatológicos.

Vale ressaltar, que as consultas foram divididas entre os turnos de manhã e tarde para dar mais conforto aos usuários que também tiveram acesso ao Expresso Saúde.

A equipe da unidade móvel da SEMS disponibiliza consulta com médico e enfermeiro, educação em saúde na Odontologia e realiza testes rápidos (Covid-19, sífilis, HIV e hepatite), com 204 feitos no mutirão desta quinta, 23.

O trabalho da Secretaria de Saúde de Penedo também promove vacinação, além de atividades com educadora física e palestra com nutricionistas, que distribuíram 250 sais de ervas, item que substitui o sal de cozinha tradicional e ajuda no controle da hipertensão arterial.

“Com o apoio da Prefeitura de Penedo, estamos em mais uma edição do Saúde Por Todo Canto, desta vez atendendo os usuários do PSF Rosete e PSF São José com quatro especialidades. O programa já é um sucesso porque, além de saúde, nós estamos levando humanização no atendimento para todos os pacientes”, afirma a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Nesta edição, a SEMS garantiu um atendimento ainda mais humanizado, oferecendo pipoca e churros grátis para a população, além de um espaços adequados para a criançada se divertir. A Secretaria Municipal da Mulher também se fez presente mais uma vez, oferecendo serviços de manicure e maquiagem.

Texto e Fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS