Programa Sua Vida Com Novo Olhar viabiliza consulta e óculos, de graça, para milhares de penedenses

O Programa Sua Vida Com Novo Olhar já atendeu milhares de penedenses com consulta oftalmológica e óculos, sem custo para as pessoas beneficiadas pela iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

O trabalho realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) fez mais uma entrega, promovendo mais qualidade de vida para 200 pessoas.

A mais recente ação aconteceu nesta quarta, 1º de novembro, no Círculo Operário. Em pouco mais de um ano, 1.100 penedenses foram beneficiados e até dezembro, mais 800 receberão seus óculos de forma totalmente gratuita.

“Hoje realizamos mais uma entrega, beneficiando agora 200 pessoas. Ano passado foram entregues 500, este ano conseguimos atender 600 penedenses e até o final de dezembro, vamos entregar mais 800 óculos. Isso mostra o compromisso da gestão do prefeito Ronaldo Lopes em prol da nossa gente”, disse a Secretária de Saúde, Wannina Mendonça.

A dona de casa Genilza Freiras, que reside no bairro Raimundinho, foi uma das beneficiadas com o Programa Sua Vida Com Novo Olhar neste início de mês.

“Quero agradecer a todos os envolvidos nesta ação. No momento eu não teria condições de comprar os óculos e graças ao trabalho de vocês, muita gente está sendo beneficiada. Parabéns e que mais pessoas possam ser atendidas pelo programa”, enfatizou Genilza.

Para ter acesso ao Programa Sua Vida Com Novo Olhar, os pacientes devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Largo de Fátima, levando cartão SUS, NIS e comprovante de residência, informando ainda número de telefone para confirmar a marcação da consulta.

Após o exame, a pessoa escolhe o modelo dos óculos que será entregue no prazo de até 30 dias, tudo totalmente de graça, mais uma iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes em favor da população de baixa renda de Penedo.

Texto Roberto Miranda, edição Secom PMP

Fotos Deywisson Duarte