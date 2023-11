Programas de renda garantida: qual estado envia cheques de US$ 1.000 como programa piloto

Delaware apresentará um novo piloto Plano de Renda Garantida que pode permitir que até US$ 1.000 sejam reivindicados por mês durante dois anos para mães de baixa renda em códigos postais selecionados de Wilmington e New Castle.

Para se qualificarem, elas devem estar no primeiro ou segundo trimestre de gravidez e concordar com sessões de avaliação trimestrais.

Acredita-se que o programa já tenha melhorado a saúde e produzido outros benefícios, obtendo até mesmo um retorno do investimento de 324%, uma vez que reduziu as internações hospitalares em US$ 229.520 e as visitas ao departamento de emergência em US$ 21.600.

Os benefícios para os requerentes incluíam 89% das mães que recebiam cuidados pré-natais, 81% dos recém-nascidos que não apresentavam complicações no parto e 50% do estipêndio destinado diretamente para compras, necessidades domésticas e deslocações.

“Neste momento, estamos focados em compartilhar os fortes resultados deste piloto com nossos parceiros e o público”, Melissa Menor-Marrom, disse o líder da maioria da Câmara em Delaware. “Na esperança de que todos possamos defender o apoio à sustentabilidade do programa.

“O objetivo final seria a continuação e expansão do programa GBI em todo Delaware.”

Jovem mãe elogia o programa

Vitória Rodríguez engravidou em 2021, aos 29 anos, enquanto ainda era estudante. Confrontada com a tarefa de tentar superar os encargos financeiros de um novo membro da família, seria uma batalha difícil até que o programa viesse em seu auxílio.

Rodriguez disse que o dinheiro foi gasto no pagamento do carro, aluguel, telefone celular, mantimentos e necessidades para seu filho, principalmente fórmula que custa US$ 50 por mês.

“Ajudou imensamente porque na época eu estava lutando apenas para manter meu trabalho à tona”, disse Rodríguezque trabalhou até pouco antes do parto.

“A fórmula é muito cara, assim como as fraldas, sem ela teria sido muito, muito difícil. Não tenho certeza de como teríamos feito isso.”