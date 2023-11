Projeto de Prevenção e Cuidado à Pessoa com Sobrepeso e Obesidade em Penedo é premiado

O Projeto de Prevenção e Cuidado à Pessoa com Sobrepeso e Obesidade desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), em Penedo, é um dos três melhores entre os 56 municípios de Alagoas da 1ª Macrorregião de Saúde.

O trabalho coordenado em todas as unidades de saúde da SEMS pela nutricionista Bárbara Barros de Souza ficou em 3° lugar na avaliação do Ministério da Saúde e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, parceiros do projeto apresentado entre as práticas de sucesso durante evento realizado em Maceió, no início da semana.

“É muito gratificante fazer parte de um projeto como esse, levando saúde para a população através da nutrição, promovendo hábitos saudáveis de alimentação. E mais gratificante ainda é o nosso trabalho ser reconhecido e premiado, como uma ação que pode contribuir para a prevenção e cuidado do sobrepeso e obesidade”, declarou Bárbara Barros, coordenadora da equipe premiada com um notebook.

“Essa experiência tem sido muito enriquecedora. Estamos promovendo saúde através da alimentação, com mudanças de hábitos e podemos ver que pequenas mudanças de hábitos alimentares já promovem grandes melhoras na qualidade de vida dos pacientes”, ressalta a nutricionista sobre os benefícios da ingestão de frutas e legumes diariamente, consumo adequado de água diário e a redução de ultraprocessados no cardápio familiar.

O Projeto de Prevenção e Cuidado à Pessoa com Sobrepeso e Obesidade foi implantado em Penedo há um ano, com objetivo de evitar que pessoas com sobrepeso se tornem obesas, reduzindo os riscos de desenvolver doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Os pacientes com sobrepeso e obesidade são assistidos por equipe multiprofissional nas unidades básicas de saúde, ampliando o cuidado e prevenindo ou atenuando a morbidade associada ao excesso de peso.

Com os excelentes números alcançados, o projeto irá continuar beneficiando os pacientes da Atenção Primária em Penedo. “A obesidade é uma doença crônica que tende a piorar, caso o usuário não tenha um tratamento adequado, podendo provocar várias doenças e esse projeto tem sido de fundamental importância, tanto para conscientizar nossos usuários sobre o autocuidado e o estigma do peso”, explica a diretora da Atenção Primária da SEMS, Monike Souza Nunes Damasceno.

Texto Gabriela Flores, com edição Secom PMP