Promotor de Tyson Fury: ‘Boa chance’ de revanche de Francis Ngannou acontecer no futuro, Fury quer isso

Considerando a agitação que Tyson Fury x Francis Ngannou causou em outubro passado, os fãs de luta deveriam esperar ver a revanche dos dois titãs dos pesos pesados ​​​​no futuro?

“Acho que há uma boa chance de isso acontecer. Sim”, disse o promotor do Fury, fundador da Queensberry Promotions, Frank Warren, na segunda-feira A hora do MMA.

“Não sei [if it’ll be next for Fury]. É como pular muito para frente. Vamos pegar o grande [with Oleksandr Usyk on Feb. 17] fora do caminho primeiro e depois veremos para onde vamos. Mas eu acho [it’ll happen]. Tyson me disse que quer a revanche, e eu sei que Ngannou quer, porque depois da luta estávamos lá, nos encontramos em Sua Excelência [Turki Alalshikh]casa e tivemos uma longa conversa. A propósito, ele é um cara legal. Ele é um cara muito legal, tem uma boa equipe ao seu redor e tenho certeza que faremos isso de novo.”

Ngannou, 37, surpreendeu o mundo do esporte em 28 de outubro na Arábia Saudita, quando lutou por uma polêmica decisão dividida contra Fury em sua estreia no boxe profissional. O ex-campeão dos pesos pesados ​​​​do UFC derrubou Fury no terceiro round e finalmente deu ao rei dos pesos pesados ​​​​do boxe tudo o que ele podia aguentar em uma das performances mais chocantes e notáveis ​​​​de 2023. Ngannou foi oficialmente classificado em 10º lugar no ranking atualizado do WBC e continua sendo um dos nomes mais populares em todos os esportes de combate.

Warren disse que esperava que Ngannou fosse um desafio mais difícil do que a maioria dos fãs e especialistas esperavam, mas até ele ficou surpreso com o quão competitiva a luta se tornou.

“Não havia nenhum vídeo de Ngannou em um ringue. Só dava para olhar para ele numa luta de MMA, mesmo no UFC. E quando olhei para isso, pude vê-lo como um cara durão”, disse Warren. “Ele é um grande competidor, é forte, então eu sabia que se fosse um clinche ou algo assim – Tyson, já que ele lutou nas últimas quatro lutas, onde ficou cara a cara com as pessoas e em alguns casos lutou. , assim como fez com Deontay Wilder, ele não fez o que fazia antigamente, que era ficar na ponta dos pés e boxear, dar o jab. Na verdade, ele ficou lá e negociou com ele. E pensei que se fizessem isso não queria que ele se envolvesse nessas disputas com Ngannou, porque senti que ele estaria habituado a isso.

“Mas quando o primeiro sinal tocou e ele saiu e eu observei enquanto ele se preparava, pensei comigo mesmo: ‘Oh, não é isso que estou esperando. Isso não é.’ Normalmente, o pessoal do MMA é um pouco mais direto. Na verdade, ele tinha a postura de um boxeador, e ele sabia dar socos e rebatidas alternadas. E depois de algumas rodadas, obviamente eu acreditava que Tyson estava vencendo, mas pensei: ‘Este não será o trabalho que todo mundo está dizendo que será’”.

Apesar do knockdown inicial, Fury lutou para conseguir uma decisão acirrada, ganhando um par de pontuações de 96-93 e 95-94, enquanto um juiz viu a luta por 95-94 para Ngannou. Ao fazer isso, Fury não apenas evitou por pouco o que teria sido uma das maiores surpresas da história dos esportes de combate, mas também evitou um desastre potencial para a divisão de pesos pesados ​​do boxe, como a tão esperada luta de unificação entre Fury e WBA, WBO, e O campeão peso pesado da IBF, Oleksandr Usyk, já havia sido agendado para 23 de dezembro na Arábia Saudita.

No final, Fury vs. Usyk foi adiado para 17 de fevereiro e um novo card com Anthony Joshua e Deontay Wilder competindo em lutas separadas foi construído para o evento de 23 de dezembro. Warren disse na segunda-feira que repelir Fury vs. Usyk foi simplesmente “a coisa sensata a fazer”, considerando o desgaste que Fury experimentou contra Ngannou.

“Ngannou saiu daquela luta como o que deveria ter feito – como um herói”, disse Warren. “Ele se saiu brilhantemente bem e se colocou no cenário geral em grandes lutas no futuro. Mas Tyson precisava de uma pausa depois daquela luta. Ele vinha treinando intermitentemente o ano todo para lutas que achávamos que iriam acontecer e não aconteceram, principalmente com o Usyk. E ele treinou bastante para a luta, teve um camp duro para isso. E quando você está envolvido em uma grande luta e tendo acampamentos consecutivos sem nenhum intervalo, isso é bom para você. Você não está deixando sua bateria recarregar.

“Se tivéssemos vencido Ngannou [easily] como todo mundo estava prevendo que iria acontecer – o que eu não achava que iria acontecer, mas eles estavam dizendo que poderia acabar em um ou dois rounds, em uma luta muito fácil – então eu acho que poderia ter sido um goer [for December]. Mas chegasse o sexto, sétimo round, essa data seria adiada para o ano que vem, porque essa é uma luta importante para Tyson. E para o Tyson, ele agora está treinando para um cara que ele conhece, que já viu no ringue, em Usyk. Ele sabe quais são seus pontos fortes e fracos – enquanto, o mesmo com Ngannou, ele não sabia. Portanto, foi a coisa sensata a fazer.”

Warren acrescentou que acredita que o desempenho de Ngannou não foi por acaso. Ele espera que “The Predator” continue fazendo barulho na divisão de pesos pesados ​​do boxe no futuro próximo.

“Olha, eu gostaria de pensar que sei sobre boxe”, disse Warren. “Eu guiei muitos campeões ao longo dos anos, e muitos dos meus caras entraram em lutas, certamente com meus colegas promotores na América – Don King e Bob [Arum] e assim por diante – como azarões, e vencemos, e escolhemos as lutas certas na hora certa e vencemos as lutas.

“Acho que Ngannou dará qualquer um dos caras entre os 10 primeiros – e ele está classificado agora, acho que algumas organizações o colocaram lá, e deveriam fazê-lo, ele apenas percorreu a distância com o campeão mundial – eu acho isso causará problemas a todos eles, e há alguns deles que acho que ele poderia vencer.