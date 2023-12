Recentemente, foi oficialmente instalada a Comissão Temporária do Senado responsável por examinar uma série de anteprojetos legislativos.

PROPOSTAS TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS serão analisadas por COMISSÃO TEMPORÁRIA DO SENADO

Este colegiado, presidido pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e com vice-presidência do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), além da relatoria do senador Efraim Filho (União-PB), tem um prazo de até 90 dias para consolidar e aprimorar dez propostas legislativas encaminhadas pela Comissão de Juristas.

Em suma, a iniciativa para a criação desta comissão partiu do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o intuito de dinamizar, unificar e modernizar o processo administrativo e tributário em nível nacional.

Objetivo da Comissão

O principal objetivo da Comissão é examinar e, se considerado pertinente, consolidar os anteprojetos de proposições legislativas. Concisamente, estas propostas visam aprimorar aspectos cruciais no contexto administrativo e tributário brasileiro, abordando desde o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta até questões relativas à consulta e aplicação da legislação tributária e aduaneira.

Serão avaliados dez anteprojetos legislativos com o intuito de promover mudanças significativas no panorama tributário e administrativo do país. Estas propostas abrangem diversas áreas, visando aprimorar e modernizar o sistema vigente. Entre os anteprojetos em análise, estão:

PL 2.481/2022: propõe regulamentar o processo e procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública, tanto direta quanto indireta.

PL 2.483/2022: trata do processo administrativo tributário federal, visando adequações e melhorias nesse procedimento.

PL 2.484/2022: busca estabelecer diretrizes para o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária e aduaneira federal.

PL 2.485/2022: propõe a implementação de medidas relativas à mediação tributária na esfera da União.

PL 2.486/2022: aborda a arbitragem em assuntos tributários e aduaneiros, buscando alternativas para a resolução de conflitos.

PL 2.488/2022: dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações de direito público.

PL 2.489/2022: define as custas devidas à União nos processos na Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

PL 2.490/2022: propõe uma alteração no artigo 11 do Decreto-Lei n. 401 de 1968.

PLP 124/2022: estabelece normas gerais para a prevenção de litígios, consensualidade e processo administrativo, focado em matéria tributária.

PLP 125/2022: busca estabelecer normas gerais relacionadas aos direitos, garantias e deveres dos contribuintes, visando maior clareza e equidade nas relações tributárias.

Expectativas e impactos



A expectativa em torno dessas propostas é significativa, pois o conjunto de anteprojetos visa otimizar, simplificar e modernizar os processos administrativos e tributários em todo o território nacional.

Desse modo, ao agilizar e padronizar esses procedimentos, espera-se promover maior segurança jurídica, além de proporcionar um ambiente mais favorável para os contribuintes e a própria administração pública.

Certamente, a criação desta comissão temporária representa um passo importante para aprimorar e atualizar as leis tributárias e administrativas do país. Uma vez que com um prazo estipulado de até 90 dias para análise e consolidação das propostas apresentadas, há uma expectativa considerável quanto aos impactos positivos que tais medidas poderão trazer para o cenário tributário e administrativo brasileiro.

Modernização e adequação às demandas atuais

O Brasil enfrenta desafios significativos em seus processos administrativos e tributários, muitos dos quais resultam da complexidade e da falta de atualização das leis vigentes.

Desse modo, a análise cuidadosa dos projetos de lei tem como objetivo principal a modernização desses sistemas. Assim, buscando adequá-los às demandas atuais, simplificar procedimentos, reduzir burocracias excessivas e oferecer maior clareza e previsibilidade aos contribuintes.

Busca por eficiência e transparência

Portanto, ao examinar os projetos de lei, busca-se também promover maior eficiência nos processos administrativos, permitindo que o Estado atue de maneira mais ágil e eficaz na prestação de serviços à população.

Além disso, a transparência é um pilar essencial dessa análise, pois a clareza e a acessibilidade das normas são fundamentais para que os cidadãos compreendam seus direitos e deveres, bem como para que os órgãos públicos atuem em conformidade com a legislação.

Por fim, a análise dos projetos de lei é essencial para garantir a justiça e a equidade no sistema tributário. Assim, evitando distorções e assegurando que as leis sejam aplicadas de maneira justa e igualitária a todos os contribuintes.