Proprietária do concurso Miss Universo pede falência: o concurso está em risco?

Dapesar do JKN Global Group, proprietário da Miss Universocom pedido de falência, o próximo concurso agendado para a próxima semana está definido para prosseguir.

Adquirindo o Organização Miss Universo por 20 milhões de dólares em 2022, a JKN, uma empresa de distribuição de mídia, apresentou recentemente uma petição de “reabilitação empresarial”, que foi aceita pelo tribunal de falências da Tailândia.

Garantir o compromisso de oferecer uma “experiência de alto nível” para Miss Universo fãs, JKN continua otimista quanto à sua reestruturação financeira, apoiando todos os aspectos de suas operações comerciais, incluindo o prestigiado concurso de beleza.

Dica de Anne Jakkaphong Jakrajutauma defensora dos direitos dos transgêneros e líder da JKN, já havia expressado planos para expandir a Organização Miss Universo na Ásia e se aventurar em mercadorias de marca.

Os pedidos de falência, no entanto, não sinalizam necessariamente um encerramento iminente de negócios, uma vez que as empresas utilizam frequentemente esta ferramenta legal para aliviar dívidas e gerir custos insustentáveis.

JKN, que levantou fundos através de títulos para o Miss Universo aquisição, enfrentou desafios quando perdeu o pagamento de um empréstimo de 12 milhões de dólares com vencimento em 1º de setembro. O documento da empresa delineava intenções de reestruturar a dívida e estender o período de reembolso, citando um “problema de liquidez”.

O que vai acontecer com o concurso Miss Universo 2023?

Anne Jakkaphongconhecida por sua defesa dos direitos e experiências dos transgêneros como mulher trans, assumiu o comando Miss Universo em meio a um impulso global por maior diversidade e inclusão.

O próximo concurso de 2023, que terá lugar em El Salvador, destaca-se por apresentar duas concorrentes transgénero: Marina Machete, recentemente coroada Miss Portugal, e Rikkie Kolle, a primeira transgénero vencedora do Miss Holanda.

O Organização Miss Universoenfatizando o seu compromisso com a inclusão, destacou que “mulheres trans são mulheres, ponto final”, saudando a mudança que está em vigor há mais de uma década.

Se qualquer um Marina Machete ou Rikkie Kolle garante a vitória, elas serão a primeira mulher trans a usar a cobiçada tiara.

Com quase 90 competidores de todo o mundo participando, o Concurso Miss Universo, em sua 71ª edição, avaliará os competidores com base em depoimentos pessoais, entrevistas aprofundadas e competições tradicionais envolvendo vestidos de noite e trajes de banho. Apesar do pedido de falência, o JKN Global Group não tem planos de cancelar o evento.