Prova on-line! Conheça este processo seletivo do TJ com salários de quase R$ 3 MIL

As vagas deste processo seletivo são do Tribunal de Justiça de São Paulo; confira como se inscrever

O processo seletivo do Tribunal de Justiça de São Paulo- TJ SP- anuncia que estão chegando ao fim as inscrições com salários próximos a R$ 3 mil.

Portanto, os interessados deverão se inscrever o quanto antes para não perder esta oportunidade. Confira.

Oportunidade Batendo à Porta: Inscrições Abertas para Estágio no TJ SP

As inscrições para o aguardado processo seletivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) estão oficialmente em andamento, oferecendo vagas de estágio para estudantes do ensino médio regular em diversas cidades. Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido revelado pelo órgão, estimativas apontam para cerca de 2.800 oportunidades, abrangendo talentos de todo o estado paulista.

Requisitos e Benefícios

Se você está cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio regular e possui pelo menos seis meses de aulas pela frente, a sua grande chance chegou! A idade mínima para participar dessa jornada no TJ SP é de 16 anos.

Os estagiários selecionados desfrutarão de uma bolsa-auxílio mensal de R$ 600, somada a um auxílio-transporte no valor de R$ 185,27. Com uma carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, você ainda poderá escolher entre o horário matutino (das 9h às 13h) ou vespertino (das 13h às 17h) de segunda a sexta-feira.

Inovação no Processo Seletivo: Uma Prova Online Dinâmica



A novidade não para por aí! O processo seletivo TJ SP adotou uma abordagem online, oferecendo uma prova disponível ao longo do período de inscrições contínuas. A seleção ocorrerá conforme a demanda do tribunal, convocando os talentos escolhidos para integrar a equipe.

Preparados para o Desafio? A Prova On-line está Chegando!

A prova virtual, realizada no site do CIEE, parceiro responsável pela seleção, abordará 10 questões de língua portuguesa, 10 de matemática e mais 10 sobre conhecimentos gerais. Esteja pronto para uma jornada emocionante, pois as avaliações acontecerão de forma randômica, inclusive nos sábados, domingos e feriados.

Não perca essa oportunidade de fazer parte do universo jurídico do TJ SP! Inscreva-se e trilhe o caminho para uma carreira de sucesso.

Como se inscrever no processo seletivo?

Os interessados deverão acessar o site do CIEE, no link https://pp.ciee.org.br/11196.

A excelente notícia não para por aqui! O prazo de inscrições para o processo seletivo TJ SP é contínuo, permanecendo disponível durante todo o ano. Isso mesmo, você terá flexibilidade para participar quando melhor se encaixar em sua agenda. A seleção de estagiários seguirá o compasso das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proporcionando oportunidades de ingresso ao longo do ano.

Suporte Online

E se surgirem dúvidas ou dificuldades durante o processo de inscrição, não se preocupe! O site do CIEE oferece um canal de suporte eficiente. Os estudantes podem enviar um e-mail para eucandidatosp@ciee.ong.br, incluindo no assunto o nome do processo seletivo público, nome completo do candidato e o número do CPF. No corpo do e-mail, é importante relatar o erro que está ocorrendo e anexar a imagem ou print da tela com o problema apresentado. O atendimento desse canal está disponível em dias úteis, das 8h às 17h, garantindo respostas rápidas e auxílio eficaz.

TJ SP

A missão do TJ SP é assegurar o acesso à justiça, promovendo decisões justas e eficientes. Com sua abrangência, a instituição desempenha um papel crucial na pacificação social, resolvendo litígios e garantindo a aplicação das leis.

A adoção de um processo seletivo online, com inscrições contínuas ao longo do ano, demonstra a modernidade e adaptabilidade do TJ SP. Essa abordagem flexível permite que os estudantes participem conforme sua disponibilidade, alinhando-se às necessidades dinâmicas do tribunal.