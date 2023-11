provas do 1º dia são realizadas hoje (05)

O primeiro dia de provas do ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) será realizado neste domingo, dia 05 de novembro.

Hoje, mais de 3,9 milhões de estudantes irão participar das provas nos mais variados centros de aplicação do ENEM em todo o Brasil.

Para desejar boa sorte aos candidatos e ajudá-los neste momento final antes do exame, separamos um resumo com informações essenciais sobre o primeiro dia de provas do ENEM 2023. Vamos conferir!

Como será a prova do ENEM 2023 neste domingo (05)?

Como sabemos, a prova do ENEM 2023 será aplicada em dois dias diferentes: 05 e 12 de novembro. Neste domingo, a prova será dividida da seguinte maneira:

45 questões objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

45 questões objetivas de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Prova de redação

Todas as questões do ENEM são objetivas (de múltipla escolha) e contam com cinco alternativas, das quais somente uma é correta.

As 45 questões da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias serão divididas da seguinte forma:

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação.



Você também pode gostar:

A prova de Língua Estrangeira é formada por 05 questões objetivas sobre interpretação de texto, gramática e vocabulário. No momento da inscrição no ENEM 2023, os candidatos puderam optar por uma língua: inglês ou espanhol.

Por sua vez, a prova de Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação é responsável pelas 40 questões restantes. Essas perguntas poderão abordar gramática, interpretação de texto, literatura e análise linguística.

Além disso, a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias conta também com uma proposta de redação. No ENEM, os participantes deverão redigir um texto dissertativo-argumentativo a partir do tema proposto.

As questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, por sua vez, serão divididas entre as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. O ENEM também poderá incluir questões de Atualidades e questões interdisciplinares.

Confira os horários do ENEM 2023 neste domingo (05)

É fundamental que você não chegue atrasado no ENEM. Dessa maneira, você precisa ter em mente os principais horários das provas neste domingo.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. Das 13h às 13h30, os candidatos irão passar pelo processo de identificação. A aplicação das provas, por sua vez, começarão às 13h30 e serão encerradas às 19h.

Tenha em mente que é recomendado que os participantes cheguem com antecedência ao local de prova, uma vez que imprevistos podem acontecer e você não pode correr nenhum tipo de risco neste dia tão importante.

O quê levar para o ENEM 2023 neste domingo (05)?

Existem dois itens obrigatórios que todos os candidatos devem levar para o local de prova do ENEM 2023 neste domingo.

O primeiro deles é o documento de identidade. Tenha em mente que todos os candidatos devem ir ao local de provas munidos de documento de identidade válido e com foto. Além do RG, o ENEM também aceita outros documentos de identidade, como passaporte, Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista ou de Dispensa, Carteira de Habilitação (CNH), entre outros.

O segundo item obrigatório que você não pode deixar de levar é a caneta preta. Todos os candidatos deverão levar ao menos uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente para o ENEM 2023. É recomendado que você leve mais de uma caneta por segurança.

Mas, além dos itens mencionados, você também pode levar outros itens para o ENEM, como o Cartão de Inscrição, em que constam informações muito importantes, como local de prova, língua estrangeira e necessidade de atendimento especializado. Apesar de não ser obrigatório, é recomendado que você imprima o seu cartão para levá-lo no dia da prova.

Mantenha a calma durante a prova e boa sorte!