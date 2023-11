provas são realizadas nesta quinta-feira (02)

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE) é uma instituição de ensino particular fundada em 1989. A instituição é particularmente reconhecida pelo seu curso de Medicina, mas também oferece outras opções de cursos de graduação.

O processo seletivo da FICSAE está em andamento e todos os candidatos inscritos devem ficar atentos: as provas do Vestibular Unificado da Albert Einstein serão aplicadas nesta quinta-feira, dia 02 de novembro.

Assim, para que você descubra como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo com as principais informações sobre o Vestibular Unificado Einstein 2024. Vamos conferir!

Vestibular Unificado Einstein 2024: provas são aplicadas nesta quinta (02)

Conforme previsto pelo edital do processo seletivo, o Vestibular Unificado Einstein 2024 previa a realização de uma prova presencial para todos os candidatos que optaram por essa modalidade no momento da inscrição.

Segundo o calendário, as provas serão aplicadas nesta quinta-feira, 02 de novembro, para os candidatos ao curso de Medicina e também para os estudantes que optaram por outros cursos oferecidos pela instituição.

Todos candidatos que optaram pela modalidade “prova” no momento da inscrição deverão realizar de uma prova com 50 questões de múltipla escolha (objetivas) e 05 questões dissertativas. Além disso, os estudantes também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

A prova aplicada será a mesma para todos os cursos. Mas, os candidatos concorrendo às vagas do curso de Medicina deverão participar da segunda fase do processo seletivo, que irá consistir nas Múltiplas Minientrevistas (MME). Essa etapa acontecerá no dia 21 de janeiro de 2024.



Os candidatos já podem consultar o próprio local de prova, divulgado no dia 23 de outubro e disponível no site da Fundação Vunesp, responsável pela realização do Vestibular Unificado Einstein 2024. Para visualizar o local de prova, os estudantes devem devem fazer login no site da Vunesp.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas ou quer saber mais? Então acesse o Manual do Candidato para informações adicionais sobre o Vestibular Unificado Einstein 2024.

Vestibular Unificado Einstein 2024: outras modalidades de participação

Com exceção dos estudantes que optaram por Medicina, os candidatos aos demais cursos oferecidos pela Albert Einstein poderiam participar do processo seletivo também por meio de outras modalidades:

Acesso internacional (IB e ABITUR);

Uso da nota do ENEM , Exame Nacional do Ensino Médio.

No caso do uso da nota do ENEM, serão aceitas as pontuações obtidas entre 2019 e 2020. A nota final dos participantes no processo seletivo será calculada com base na média das cinco provas que compõem o ENEM, incluindo a redação.

Os estudantes que optaram por Medicina, por sua vez, também poderiam participar da seleção da Einstein por meio de outras modalidades além da prova. No caso, seria possível usar a pontuação obtida no IB (International Baccalaureate Diploma Programme) ou ABITUR para ingresso.

Vestibular Unificado Einstein 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular Unificado, a Albert Einstein irá oferecer vagas para diferentes cursos de graduação ministrados pela instituição:

120 vagas para Medicina;

70 vagas para Administração;

120 vagas para Enfermagem;

63 vagas para Engenharia Biomédica;

60 vagas para Fisioterapia;

60 vagas para Nutrição;

60 vagas para Odontologia.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024, independentemente do curso escolhido.

Vestibular Unificado Einstein 2024: divulgação dos resultados

O resultado final do Vestibular Unificado Einstein 2024 será divulgado no dia 05 de dezembro para todos os cursos, exceto Medicina, uma vez que os candidatos que escolheram esse curso deverão também participar de uma segunda fase em janeiro. Assim, a primeira chamada do curso de Medicina, por sua vez, será divulgada no dia 05 de fevereiro de 2024.

Mas, a lista com a classificação geral dos candidatos que participaram do Vestibular Unificado Einstein 2024 para Medicina via acesso internacional IB/ABITUR será divulgada um pouco antes: em 09 de janeiro de 2024.