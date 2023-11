PSG festeja graças ao ritmo de Dembl e Mbappe

Ccumprimentos Paris Saint-Germain eram os favoritos para o jogo em casa contra Mônaco na noite de sexta-feira, a jovem equipa do Principado ganhou crédito suficiente para poucos acreditarem que uma vitória convincente em casa estava próxima.

Luis Henrique dificilmente incendiou o mundo em seus primeiros meses no comando do Parque dos Príncipes, e todos nós esperamos à margem nos perguntando para ver se sua crítica bizarra de Kylian Mbappé levará a um problema no futuro.

No entanto, sua equipe estava atirando em todos os cilindros na noite de sexta-feira, enquanto diminuíam para um Vitória por 5 a 2 sobre Mônaco, com Mbappé adicionando um gol e uma assistência.

O resultado deixa o PSG quatro pontos à frente do Nice, líder da Ligue 1, embora tenha disputado uma partida a mais que eles.

Luis Enrique tropeçou no equilíbrio do meio-campo?

Perdendo Marco Verratti prejudicou gravemente o meio-campo do PSG e os resultados desta temporada têm sido uma prova disso até agora.

No entanto, num sistema 4-3-3 o treinador asturiano utilizou Vitinha, Manuel Ugarte and Fabian Ruiz na tentativa de controlar a posse de bola e depois ser compacto quando o Mônaco estava no contra-ataque.

Funcionou perfeitamente e os anfitriões conquistaram a vitória, com cada um dos Luis Henrique os meio-campistas titulares desempenham um papel importante.

O meio-campo tinha um elemento de equilíbrio muito necessário e logo aos 18 minutos de jogo estava na frente graças a Gonçalo Ramos.

A contratação de verão aproveitou um rebote dentro da grande área e chutou a bola para o gol à queima-roupa.

O Mónaco, para seu crédito, não se deixou intimidar por este revés e empatou quase imediatamente. Gianluigi Donnarumma cometeu um grande erro e Takumi Minamino do famoso Liverpool teve a tarefa fácil de colocar a bola na rede vazia.

Salva de Philipp Kohn mantido de fora Mbappé na corrida para o intervalo, embora ele marcasse de pênalti antes do intervalo, após uma falta de Soungoutou Alto resultou em cobrança de pênalti.

Dembélé entra em ação

Ousmane Dembélé fez o 3-1 faltando 20 minutos para o fim, ao receber um passe certeiro e seu chute poderoso entrar no poste direito, deixando Kohn indefeso no gol do Mônaco.

Mbappé em seguida, deu uma assistência ao excelente Vitinha, que conseguiu acertar um chute suntuoso no canto superior direito da rede.

Mônaco marcou o segundo gol Folarin Balogunque rolou a bola para além de Donnarumma com um admirável ar de frieza.

Era muito pouco para o Mônaco salvar pontos, e suas esperanças de título foram prejudicadas nas últimas semanas. No entanto, para o PSG, há sinais de que Luis Henrique poderia ter encontrado uma base para trabalhar no período que antecede o Natal.

Os anfitriões carimbaram a vitória com o quinto gol Cor Randal no sétimo minuto dos acréscimos.