A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo divulgou nesta quinta-feira, 09, uma errata sobre a divulgação do resultado final e da homologação do Processo de Seleção Simplificada (PSS) de Gestor Escolar.

A errata que pode ser conferida no link abaixo informa que a data da publicação do resultado final e da homologação do PSS Gestor Escolar será feita no dia 17 de novembro, no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo e nas redes sociais oficiais da SEMED.

ERRATA EDITAL 002 2023 Resultado Final