PSS Gestor Escolar: Semed Penedo divulga ordem de apresentação do PG para aprovados

Em cumprimento ao edital do Processo de Seleção Simplificada (PSS) lançado pela Prefeitura de Penedo para definir a administração das unidades de ensino, uma inciativa inédita em Penedo, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa a ordem de apresentação dos aprovados para os respectivos Planos de Gestão.

A etapa acontece na sede da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, situada ao lado da agência dos Correios, Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico da cidade, nos próximos dias 09 e 10 de novembro, nos turno matutino e vespertino, conforme cronograma publicado no link abaixo que também consta na edição desta segunda-feira, 06, no Diário Oficial do Município.

EDITAL APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO