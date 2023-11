PUC-Goiás aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 neste sábado

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) é uma instituição de ensino superior privada com sede principal na cidade de Goiânia, estado de Goiás.

A instituição oferece muitas oportunidades e cursos de graduação para os seus estudantes, mas o maior destaque da PUC-Goiás é o curso de Medicina, ambicionado por vestibulandos de todo o Brasil.

Os estudantes que querem estudar Medicina na PUC-Goiás e irão participar da próxima edição do processo seletivo da instituição devem ficar atentos: as provas do Vestibular de Medicina 2024 serão aplicadas neste sábado, 25 de novembro.

Dessa maneira, para que você consiga entender como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da PUC-Goiás. Confira!

Vestibular de Medicina PUC-Goiás: provas acontecem neste sábado (25)

Conforme indicado no edital do processo seletivo, a PUC-Goiás irá aplicar uma prova presencial para todos os candidatos que estão inscritos no Vestibular de Medicina 2024.

As provas irão acontecer neste sábado, dia 25 de novembro, a partir das 13h. É importante destacar que os portões dos locais de prova serão abertos às 12h. Além disso, a PUC-Goiás indica que as provas terão duração máxima de 4h30 e que somente ao término deste horário os candidatos poderão deixar os locais de aplicação de provas. Não será permitido levar o caderno de provas.

Todos os candidatos deverão apresentar um documento de identidade original com foto para a realização das provas. A lista de documentos válidos está presente no edital do processo seletivo. Os estudantes não deverão levar nenhum outro tipo de material para o local de realização dos exames, uma vez que as provas serão realizadas com os recursos oferecidos pela PUC-Goiás (caneta, lápis, borracha e apontador).



A prova desta edição do Vestibular de Medicina da PUC-Goiás será dividida em duas partes:

Prova 1: 60 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre tópicos das áreas de Linguagens, Códigos e Ciências Sociais, Língua Estrangeira (Inglês), Ciência da Natureza e Matemática;

Prova 2: prova de redação em língua portuguesa. O texto escrito deverá possuir no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas.

A nota final dos candidatos no processo seletivo será calculada por meio da média ponderada das pontuações obtidas em cada uma das provas. A PUC irá atribuir peso 7 para a prova 2 e peso 3 para a prova 2.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da PUC-Goiás e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina PUC-Goiás: oferta de vagas

Por meio desta edição do Vestibular de Medicina, a PUC-Goiás está oferecendo aos candidatos 62 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrado em Goiânia/GO.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar na PUC-Goiás no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina PUC-Goiás: divulgação dos gabaritos e resultados

Segundo as informações presentes no calendário oficial do processo seletivo, a PUC-Goiás irá divulgar o gabarito preliminar da prova objetiva no dia 25 de novembro, mesmo dia de aplicação das provas, até às 23h59. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito até o dia 27 de novembro e, após a análise dos mesmos, a PUC-Goiás irá divulgar a versão definitiva do gabarito no dia 29 de novembro.

O resultado final do Vestibular de Medicina da PUC-Goiás, por sua vez, será divulgado para os candidatos no dia 04 de dezembro. A classificação geral dos estudantes estará disponível em formato PDF e será publicada no site da instituição.

Todos os participantes aprovados no processo seletivo poderão realizar os procedimentos de matrícula na PUC-Goiás entre os dias 05 e 06 de dezembro de 2023.