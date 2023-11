PUC-PR divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) é uma instituição de ensino superior privada com diversas unidades em cidades do estado do Paraná.

A PUC-PR oferece diversos cursos de graduação e oportunidades para os seus estudantes, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as partes do país.

No momento, o processo seletivo para o curso de Medicina está em andamento. Na última terça-feira, dia 31 de outubro, a PUC-PR divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024.

Dessa maneira, para que você possa acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina PUC-PR: resultado já está disponível

Conforme previsto pelo calendário do processo seletivo, a PUC-PR divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024 na última terça-feira, 31 de outubro.

Dessa forma, todos os candidatos já podem conferir o resultado da seleção. A primeira chamada do processo seletivo foi divulgada para as unidades de Curitiba e de Londrina, no estado do Paraná.

Para conferir o resultado, é preciso realizar login no site da PUC-PR usando o número de CPF cadastrado no momento da inscrição. Todos os candidatos aprovados deverão realizar matrícula na PUC até o dia 06 de novembro.



Além da primeira chamada, a PUC-PR também divulgou a lista dos candidatos na lista de espera para as duas unidades. Esses participantes ainda poderão ser convocados para matrícula nos próximos dias. Dessa forma, é importante acompanhar com atenção os comunicados da instituição. Segundo o calendário oficial, a segunda chamada de participantes aprovados será divulgada pela PUC no dia 08 de novembro.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado e quer saber mais? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da PUC-PR para consultar mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina PUC-PR: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a PUC-PR está oferecendo 125 vagas para o curso de graduação em Medicina. As vagas serão distribuídas entre as duas unidades da PUC-PR da seguinte forma:

Campus de Curitiba: 70 vagas;

Campus de Londrina: 55 vagas.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar na PUC-PR no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina PUC-PR: funcionamento do processo seletivo

O período de inscrições para o Vestibular de Medicina PUC-PR terminou no dia 05 de outubro. Todos os estudantes interessados puderam se inscrever de forma online por meio do site da instituição.

No momento da inscrição, os candidatos deveriam indicar uma opção de campus em que pretendem estudar. As opções são Curitiba ou Londrina. Além disso, era possível também indicar como segunda opção o Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da PUC-PR.

O Vestibular de Medicina 2024 da PUC-PR previa a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos inscritos. As provas aconteceram no dia 15 de outubro, das 13h às 18h, nas cidades de Curitiba e Londrina, estado do Paraná. O ensalamento referente à aplicação dos exames foi divulgado no dia 11 de outubro.

As provas do Vestibular de Medicina foram compostas por 60 questões objetivas (de múltipla escolha) e também por uma proposta de redação. Com base no tema proposto pela banca examinadora, os participantes do processo seletivo deveriam redigir um texto gênero dissertativo-argumentativo de, no mínimo, 15 e, no máximo, 20 linhas.

O gabarito provisório da prova do Vestibular de Medicina foi divulgado pela instituição no mesmo dia de aplicação da prova, ou seja, 15 de outubro. Porém, a PUC-PR recebeu recursos quanto às questões ou ao gabarito até o dia 16 de outubro.