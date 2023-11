PUC-RS aplica provas do Vestibular 2024 neste sábado (18)

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) é uma instituição de ensino superior privada com sede principal na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A universidade oferece diversas oportunidades e opções de cursos de graduação para os seus estudantes, atraindo novos alunos todos os anos.

Os candidatos que irão participar da próxima edição do Vestibular da PUC-RS devem ficar atentos: as provas para Medicina e demais cursos serão aplicadas neste sábado, dia 18 de novembro.

Assim, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular 2024/1 da PUC-RS. Confira!

Vestibular 2024/1 PUC-RS: provas acontecem neste domingo (18)

Os estudantes que escolheram a modalidade I do processo seletivo da PUC-RS deverão realizar uma prova presencial neste sábado, 18 de novembro, a partir das 13h.

Os candidatos deverão chegar no local de prova às 12h30min, com um documento de identidade original e uma caneta esferográfica de tinta preta.

Para os estudantes que optaram pelo curso de Medicina, o exame será composto por questões de Linguagens e Matemática, de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas. As perguntas serão distribuídas da seguinte maneira:

10 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

10 questões de Matemática;

10 questões de Língua Portuguesa;

20 questões de Física, Química e Biologia;

20 questões de Literatura, História e Geografia.



Além disso, os estudantes também deverão escrever uma redação sobre um tema escolhido pela banca organizadora.

Para os candidatos que optaram por outros cursos oferecidos pela PUC-RS, a prova do vestibular será formada somente por uma proposta de redação. O texto redigido pelo candidato será avaliado com uma pontuação de zero a dez, de acordo com os seguintes critérios: conteúdo (40%), estrutura (30%) e expressão Linguística (30%).

Ficou com alguma dúvida sobre a proa presencial? Acesse o edital do Vestibular 2024/1 da PUC-RS e consulte mais informações sobre o processo seletivo. O edital do Vestibular de Medicina também está disponível.

Vestibular 2024/1 PUC-RS: outras modalidades de participação

No ato de inscrição, os estudantes poderiam optar por uma das três modalidades de seleção oferecidas pela PUC-RS.

Veja quais eram as modalidades disponíveis para o Vestibular 2024/1:

Modalidade I: prova presencial da PUC-RS;

redação superior a zero; Modalidade II: uso da nota obtida na prova do ENEM entre 2019 e 2022. O estudante deverá ter obtido média mínima de 600 pontos e nota dasuperior a zero;

Modalidade III: seleção por prova da PUC-RS presencial ou pela nota do ENEM. O candidato deverá realizar a prova da PUC-RS ou usar o resultado obtido pelo candidato no ENEM entre 2019 e 2022, desde que possua média superior ou igual a 400 e não tenha obtido nota na prova de redação . O estudante será classificado na modalidade em que obtiver a melhor colocação.

Dessa maneira, os estudantes também poderiam utilizar a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do Vestibular 2024/1 da PUC-RS. Os candidatos que optaram pela modalidade II não deverão realizar nenhum tipo de prova.

Vestibular 2024/1 PUC-RS: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a PUC-RS irá oferecer 3.290 vagas para cursos variados ministrados pela instituição. Estão sendo oferecidas 120 vagas para o curso de Medicina da PUC-RS.

Do total de vagas, 50% será reservado para a Modalidade I e 50% será destinado para a Modalidade II. Os participantes que optarem pela Modalidade III irão concorrer na modalidade em que forem melhor classificados.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular 2024/1 PUC-RS: divulgação dos resultados

A PUC-RS irá divulgar resultado do Vestibular 2024/1 (Medicina e outros cursos) e a lista dos candidatos classificados na primeira chamada a partir do dia 23 de novembro.

Para os candidatos aprovados na primeira chamada, a entrega da documentação deverá ser feita online até o dia 28 de novembro.

No dia 29 de novembro, por sua vez, a PUC-RS irá publicar a segunda chamada para convocar os candidatos da lista de espera.