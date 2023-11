PUC-RS divulga resultado do Vestibular 2024 para Medicina e outros cursos

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) é uma instituição de ensino superior privada com sede principal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A universidade oferece diversas oportunidades e opções de cursos de graduação para os seus estudantes, atraindo novos alunos todos os anos.

Os candidatos que participaram das provas do Vestibular da PUC-RS no dia 18 de novembro devem ficar atentos: os resultados do processo seletivo para Medicina e outros já foram divulgados.

Dessa forma, para que você consiga acessar o resultado e entender quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024/1 da PUC-RS. Confira!

Vestibular 2024/1 PUC-RS: resultado é divulgado

Conformo previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a PUC-RS divulgou o resultado do Vestibular 2024/1 (Medicina e outros cursos) e a lista dos candidatos classificados na primeira chamada na última quinta-feira, dia 23 de novembro.

Os estudantes devem indicar o próprio número de CPF cadastrado no momento da inscrição para acessar o resultado, disponibilizado na página oficial do Vestibular 2024/1 da PUC-RS. O procedimento é o mesmo para os candidatos que participaram do processo seletivo para Medicina e para os estudantes que escolheram outros cursos,

Todos os candidatos aprovados na primeira chamada deverão realizar a entrega da documentação obrigatória para a matrícula até o dia 28 de novembro. O procedimento poderá ser realizado de forma online.

Na próxima quarta-feira, 29 de novembro, a PUC-RS irá publicar a segunda chamada de candidatos aprovados para convocar os participantes da lista de espera.



Você também pode gostar:

Ficou com? Acesse o edital do Vestibular 2024/1 da PUC-RS e consulte mais informações sobre o processo seletivo. O edital do Vestibular de Medicina também está disponível.

Vestibular 2024/1 PUC-RS: funcionamento do processo seletivo

Os estudantes que escolheram a modalidade I do processo seletivo da PUC-RS realizaram uma prova presencial no último sábado, 18 de novembro.

Para os estudantes que optaram pelo curso de Medicina, o exame continha questões de Linguagens e Matemática, de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas. As perguntas foram distribuídas da seguinte maneira:

10 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

10 questões de Matemática;

10 questões de Língua Portuguesa;

20 questões de Física, Química e Biologia;

20 questões de Literatura, História e Geografia.

Além disso, os estudantes também deveriam escrever uma redação sobre um tema escolhido pela banca organizadora.

Para os candidatos que escolheram qualquer um dos outros cursos oferecidos pela PUC-RS, a prova do vestibular continha somente por uma proposta de redação. O texto redigido pelo candidato foi avaliado com uma pontuação de zero a dez, de acordo com os seguintes critérios: conteúdo (40%), estrutura (30%) e expressão Linguística (30%).

Vestibular 2024/1 PUC-RS: modalidades de participação

No ato de inscrição, os estudantes poderiam optar por uma das três modalidades de seleção oferecidas pela PUC-RS.

Veja quais eram as modalidades disponíveis para o Vestibular 2024/1:

Modalidade I: prova presencial da PUC-RS;

Modalidade II: uso da nota obtida na prova do ENEM entre 2019 e 2022. O estudante deverá ter obtido média mínima de 600 pontos e nota da redação superior a zero;

Modalidade III: seleção por prova da PUC-RS presencial ou pela nota do ENEM. O candidato deverá realizar a prova da PUC-RS ou usar o resultado obtido pelo candidato no ENEM entre 2019 e 2022, desde que possua média superior ou igual a 400 e não tenha obtido nota na prova de redação. O estudante será classificado na modalidade em que obtiver a melhor colocação.

Dessa maneira, os estudantes também poderiam utilizar a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do Vestibular 2024/1 da PUC-RS. Os candidatos que optaram pela modalidade II não deverão realizar nenhum tipo de prova.

Vestibular 2024/1 PUC-RS: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a PUC-RS está oferecendo 3.290 vagas para cursos variados ministrados pela instituição. Do total de vagas, devemos destacar que estão sendo oferecidas 120 vagas para o curso de Medicina da PUC-RS.

Além disso, a PUC-RS distribuiu as vagas de acordo com as modalidades de participação previstas. Do total de vagas, 50% será reservado para a Modalidade I e 50% será destinado para a Modalidade II. Os participantes que optarem pela Modalidade III irão concorrer na modalidade em que forem melhor classificados.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.