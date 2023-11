PUC-SP recebe inscrições até 14 de novembro

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) já está recebendo as inscrições para o Vestibular de Verão 2024. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 14 de novembro (horário de Brasília).

Estão sendo ofertadas milhares de vagas para ingresso em diversos cursos de graduação da PUC-SP. Desse modo, o processo seletivo é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam ingressar no ensino superior em uma instituição de qualidade. Segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), a PUC-SP é a instituição privada melhor avaliada em todo o Estado de São Paulo.

O processo seletivo é exclusivo para estudantes que têm o ensino médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal. Confira a seguir mais detalhes sobre as inscrições e como será o processo de classificação dos candidatos!

Vestibular de Verão 2024: Inscrições

A PUC-SP está recebendo as inscrições para o Vestibular de Verão 2024 exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Nucvest, banca responsável por realizar o processo seletivo, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Além de informar os dados pessoais e de contato, no momento da inscrição, o candidato deverá escolher a opção de curso de graduação e campus no qual deseja estudar. A confirmação da inscrição se dará somente mediante o pagamento da taxa de inscrição até o último dia da inscrição. De acordo com o Manual do Candidato, o valor da taxa de inscrição é de R$ 190,00 (cento e noventa reais).



Provas do Vestibular de Verão 2024

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular 2024, a PUC-SP aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Nos últimos anos, a aplicação tem sido feita de forma virtual, mas nesta edição, a PUC-SP retomará a aplicação das provas na modalidade presencial.



Você também pode gostar:

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 26 de novembro de 2023. As provas serão aplicadas das 14h às 18h, com quatro horas de duração.

Serão 50 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos de quatro grandes áreas e uma prova de redação, que apresentará a proposta de escrita de um texto em língua portuguesa. Desse modo, a prova abarcará as seguintes áreas:

Linguagens e Códigos – 15 questões: Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (Inglês);

– 15 questões: Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (Inglês); Ciências Humanas – 15 questões: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

– 15 questões: História, Geografia, Filosofia e Sociologia; Ciências da Natureza – 15 questões: Química, Física e Biologia;

– 15 questões: Química, Física e Biologia; Matemática – 05 questões: Matemática.

Além da modalidade de seleção tradicional, com a aplicação de provas, a PUC-SP geralmente aceita também o ingresso de novos alunos a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos devem escolher a modalidade de seleção no momento da inscrição.

Cursos e resultado

Conforme indicado no Manual do Candidato, a PUC-SP está oferecendo 2.455 (duas mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) vagas nesse processo seletivo. As oportunidades são para 33 (trinta e três) cursos de graduação (Bacharelado e Licenciatura).

Os cursos são presenciais e ministrados em quatro diferentes campi: Consolação, Ipiranga, Monte Alegre e Sorocaba. Os candidatos devem ficar atentos ao campi no momento da inscrição.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 12 de dezembro. Os convocados nessa primeira lista deverão realizar as matrículas entre 13 e 14 de dezembro.

Principais datas do Vestibular 2024

Provas: 26 de novembro;

Divulgação dos resultados: 12 de dezembro;

1ª chamada: 12 de dezembro;

2ª chamada: 09 de janeiro;

3ª chamada: 16 de janeiro;

4ª chamada: 23 de janeiro;

Registro de interesse na Lista de Espera: 16 e 17 de fevereiro.

Leia também Vestibular 2024: UEPA recebe inscrições para mais de 3,5 mil vagas em cursos de graduação; saiba mais.