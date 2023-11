Pulisic, jogador da USMNT, sofre lesão antes da pausa internacional

Cchristian Pulisic foi forçado a sair devido a uma lesão em AC Milãoestá 2-1 Liga dos Campeões conquistar Paris Saint-Germain na noite de quarta-feira.

Pulísico puxou para cima e agarrou a perna direita antes de cair no chão, saindo de campo nos acréscimos.

Pulisic é incendiado por companheiros da USMNT jogando futebol americanoParker Johnson

A lesão ocorreu na mesma área de um problema anterior na coxa que o deixou afastado dos gramados por três jogos no final de outubro.

Apesar da lesão, Pulísico fez um jogo sólido AC Milãoque garantiu uma vitória vital na busca pela passagem do Grupo F.

PSG assumiu a liderança desde o início Milão Skriniarmas os anfitriões empataram o placar através Rafael Leãoé um chute de bicicleta. Oliver Giroud marcou o vencedor para AC Milão na segunda metade.

AC Milan está em terceiro lugar no grupo

Os rossoneri estão atualmente em terceiro lugar no Grupo F, com cinco pontos, com este ‘Grupo da Morte’ bem posicionado.

Líderes Borussia Dortmund somou sete pontos, enquanto o segundo colocado Paris Saint-Germain tem seis e está na última posição Newcastle tem quatro no grupo mais emocionante da Liga dos Campeões desta temporada.

O Pulisic estará disponível para o USMNT?

Enquanto isso, o Seleção dos Estados Unidos estão prontos para enfrentar Trinidad e Tobago duas vezes na Liga das Nações da Concacaf na tentativa de garantir uma vaga na Copa América do próximo verão.

A primeira mão será disputada em casa no dia 16 de novembro, com a segunda mão marcada para quatro dias depois, no Estádio Hasely Crawford, em Port of Spain.