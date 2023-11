Puravida ABRE VAGAS em QUATRO estados; Conheça os cargos!

A Puravida, empresa independente dentro do Grupo Nestlé Health Science (Suíça), está com ótimas vagas de emprego disponíveis nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte quais são as vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista de Logística JR – Jandira – SP – Efetivo;

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento JR – Ingredientes – Jandira – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento e Controle de Produção (Alimentos) – São Paulo – SP e Híbrido;

Analista de Trade Marketing Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal (Recebimento Fiscal/Escrituração – Indústria) – Jandira – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Logística/Produção – Jandira – SP – Efetivo: Preparar, separar e abastecer materiais para as linhas de produção. Realizar a limpeza de equipamentos de produção. Conferência do produto, analisando lotes e validades, verificando o processo produtivo garantindo boa qualidade do produto acabado;

Coordenador (a) ADM de Vendas (Equipe Interna) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de Qualidade de Alimentos – Jandira – SP – Estágio;

Executivo (a) de Vendas CLT – Curitiba – PR – Efetivo;

Gerente Comercial – Regional RJ/ES/MG – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de Talentos;

Representante de Vendas – PJ (Mato Grosso do Sul) – Campo Grande – MS – Autônomo.

Mais sobre a Puravida

Falando mais sobre a Puravida, é válido frisar que a empresa investe fortemente em inovação e possibilita que cada vez mais pessoas tenham acesso aos seus produtos e serviços, gerando impacto positivo sobre as comunidades e o meio ambiente em que está inserida.

Além disso, oferece opções práticas para que todas as pessoas possam introduzir qualidade e pureza em sua nutrição e cuidados pessoais. Alimentos naturais, suplementos concentrados e cosméticos elaborados para a prática de um estilo de vida em harmonia com a saúde e o bem-estar.

Por fim, também está presentes no mercado de ingredientes alimentícios B2B e B2C, a partir do desenvolvimento, transformação e distribuição de ingredientes naturais, soluções Taylor Made e serviços relacionados de maneira integrada.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da Puravida, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, local, funções, requisitos e etc) com atenção e se candidatar. O procedimento é bem simples!



