Quais são as promoções que as empresas de telefonia vão oferecer nesta Black Friday?

A Black Friday é uma das épocas mais aguardadas do ano para os consumidores, e as principais empresas de telecomunicações do Brasil estão prontas para oferecer promoções especiais durante todo o mês de novembro. Claro, TIM e Vivo estão intensificando seus esforços para conquistar e fidelizar clientes em um cenário de competição acirrada. Com descontos atrativos em smartphones, planos de dados e uma variedade de dispositivos e acessórios tecnológicos, as promoções dessas operadoras oferecem aos consumidores boas oportunidades.

TIM: Parceria Exclusiva com a Samsung e Ofertas Estendidas

A TIM saiu na frente e estendeu suas ofertas ao longo do mês, além de estabelecer uma parceria exclusiva com a Samsung. Os descontos oferecidos pela operadora abrangem diversos produtos, incluindo smartphones, smartwatches, notebooks, projetos e videogames. A empresa também oferece a possibilidade de descontos mediante fidelização de um ano, o que antes era restrito apenas para smartphones.

Entre as principais ofertas da TIM, destaca-se uma promoção exclusiva: ao adquirir o Samsung Galaxy Z Flip4 128GB no plano pós-pago TIM Black Família 100GB, o cliente paga apenas R$ 1.499 e recebe, imediatamente, o Samsung Galaxy Watch4. Além disso, há descontos recomendados em outros dispositivos, como o Samsung Galaxy S23 FE, que, no mesmo plano, passa de R$ 4.499 para R$ 1.499, com a possibilidade de resgatar um Galaxy Buds FE.

A TIM também oferece ofertas para usuários do TIM Black Família 100GB, como o projetor The Freestyle 2nd Gen por R$ 1.499, e o console Xbox Series S 512GB por R$ 999. Além disso, há descontos em smartphones 5G, como o Galaxy A14 5G 64GB, vendido por R$ 699 mediante fidelização. A empresa fornece condições especiais de parcelamento para todo o portfólio.

Vivo: Diversidade de Ofertas e Benefícios Exclusivos

A Vivo lança sua campanha de Black Friday nesta semana, e as ofertas são válidas tanto para clientes atuais quanto para não clientes. A operadora oferece descontos em uma ampla gama de produtos, incluindo smartphones, acessórios, notebooks, tablets e gadgets relacionados a jogos, áudio, saúde & bem-estar e casa inteligente.

Destaca-se que a Vivo oferece parcelamento estendido até 18 vezes sem juros e cashback de até 10% exclusivos para compras com o cartão Vivo Itaú. Além disso, as compras feitas na Loja Online têm frete grátis para todo o Brasil. Entre as ofertas, encontramos smartphones 5G como o Moto G53 por R$ 899 e o Samsung Galaxy A54 5G por R$ 1.599. Há também lançamentos exclusivos, como o Motorola Edge 40 Neo 5G por R$ 2.399 e o Samsung Galaxy S23 Ultra 5G por R$ 5.399 à vista.

Além dos smartphones, a Vivo oferece descontos em acessórios e eletrônicos, como o Samsung The Freestyle 2ª geração por R$ 3.099, notebooks, tablets e o PlayStation5 por R$ 3.699. Há também gadgets como a Caixa de Som JBL Boombox 3 e o fone bluetooth Samsung Galaxy Buds FE. A campanha exclusiva da Vivo está presente em diversos canais, incluindo TV, TV paga, OOH e mídia online, além de uma ação especial em vitrines digitais.



O Vivo Valoriza oferece benefícios diferenciados para os clientes, e o Vivo Play tem descontos exclusivos em filmes da Warner Bros. Além disso, a promoção “Recarga Premiada – Última Chance” dá aos clientes a chance de ganhar prêmios instantâneos, participar de sorteios semanais e concorrer a um sorteio especial de R$ 100 mil para clientes que acumularem R$ 30 em recargas durante o mês de novembro.

Claro: Compre e Leve e Condições Especiais de Parcelamento

A Claro também está com promoções imperdíveis durante todo o mês de novembro. A operadora destaca a promoção “Compre e Leve”, que permite a compra de smartphones como o Samsung Galaxy S23 e o Motorola RazR 40, com a opção de levar modelos adicionais por preços abaixo dos praticados no mercado. Além disso, a Claro oferece smartphones e acessórios em condições especiais de parcelamento, como o Motorola Edge 40 Neo, o Samsung Galaxy A54 5G e o Samsung Galaxy S23 5G.

Na área de planos pós-pagos, a Claro oferece o Passaporte Mundo, que inclui 50GB de dados, sendo 25GB dedicados para vídeos, por apenas R$ 99,90 ao mês. Além disso, os planos Controle e Residencial oferecem opções acessíveis, e o Box Claro TV+ proporciona uma experiência completa de entretenimento, integrando Globoplay, TV aberta, canais de TV por assinatura e a assistente virtual Alexa, por apenas R$ 89,90 ao mês.

Procurada para comentar sobre suas promoções para a Black Friday, a Oi não informou se e como participará da campanha.

A Black Friday é uma ótima oportunidade para os consumidores aproveitarem descontos em produtos e serviços de telecomunicações. As promoções da Claro, TIM e Vivo oferecem uma ampla variedade de opções, desde smartphones e acessórios até planos pós-pagos, controle e serviços residenciais. Portanto, não perca tempo e aproveite as ofertas para garantir o melhor da tecnologia durante a Black Friday deste ano.