Qual é a forma certa de dar passagem para ambulância? Descubra agora

Dar passagem para ambulância é uma prática crucial para garantir a segurança no trânsito. Além disso, permite o rápido atendimento de emergência a quem necessita. No entanto, nem todo mundo sabe qual é a forma certa de fazer isso, com isso, acabam colocando em risco, o atendimento que os trabalhadores usuários das ambulâncias prestam às pessoas necessitadas.

Dessa forma, para que você saiba como ceder a passagem para ambulâncias e demais veículos de emergência, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Prioridade de veículos de emergência

Primeiramente, antes de saber qual é a forma certa de dar passagem para ambulância, é importante entender a prioridade de veículos de emergência.

Sendo assim, é consenso entre os condutores que esses veículos têm prioridade sobre os demais. Isso porque, com sirenes e luzes intermitentes acionadas, esses veículos necessitam de passagem rápida e desimpedida para chegar a seus destinos urgentes.

Ambulâncias, juntamente com veículos de socorro de incêndio, polícia, fiscalização e operação de trânsito, são considerados veículos de emergência. Portanto, conhecer e respeitar essa classificação é fundamental para todos os condutores, contribuindo para um trânsito mais seguro.

Qual é a forma certa de dar passagem para ambulância em caso de sinal fechado?

Ademais, vale ressaltar que situações em que o sinal de trânsito está fechado geram dúvidas entre os condutores sobre ultrapassar ou não para dar passagem à ambulância.

De acordo com Eliane Piestak, especialista em trânsito, a prioridade deve ser concedida com segurança, sem violar as normas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) orienta os condutores a deixarem livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita e parando, se necessário.

É crucial enfatizar que, ao dar passagem para ambulâncias, a segurança é primordial. Desse modo, o CTB destaca que os condutores devem conceder a prioridade com velocidade reduzida e todos os devidos cuidados de segurança, evitando riscos desnecessários.

Orientações para pedestres

Os pedestres também têm seu papel nesse contexto. Dessa maneira, ao ouvir o alarme sonoro ou avistar a luz intermitente de uma ambulância, recomenda-se que aguardem no passeio e atravessem a via somente quando o veículo de emergência já tiver passado pelo local.

Essa prática contribui para a fluidez e segurança do tráfego.

O que o CTB diz sobre dar passagem para ambulância?

O CTB é claro em suas diretrizes sobre a prioridade de passagem para ambulâncias. Portanto, ao acionar dispositivos regulamentares, indicando a proximidade dos veículos de emergência, todos os condutores devem facilitar a passagem, promovendo uma ação coordenada e eficaz no trânsito.

Além disso, os condutores devem ceder passagem com a velocidade reduzida, respeitando não apenas as normas de trânsito, mas também a segurança dos envolvidos.

Evite multas por passagem de sinal fechado

A possibilidade de ceder passagem para ambulância no sinal fechado também gera muitas dúvidas entre os condutores. Dessa forma, a especialista Eliane Piestak esclarece que, conforme o CTB, essa prática é permitida quando acompanhada dos devidos cuidados. Ou seja, evitando riscos desnecessários e mantendo a segurança viária.

De acordo com ela, ao dar passagem para ambulâncias, os condutores demonstram não apenas respeito à legislação de trânsito, mas também um compromisso com a segurança viária e a eficácia dos serviços de emergência.

Assim, essa atitude solidária contribui para um tráfego mais organizado e para o bem-estar de toda a comunidade.

Quais são os riscos de não dar passagem para ambulância?

Bem como é de se esperar, evitar dar passagem para ambulâncias, isto, é desconsiderar a prioridade de veículos de emergência é grave. Logo, pode acarretar sérias consequências.

Sendo assim, confira abaixo alguns dos principais riscos dessa prática perigosa:

Riscos à vida

Primeiramente, cabe observar que o principal risco de não dar passagem para ambulâncias é a ameaça direta à vida. Isso porque a demora no atendimento de emergência devido à obstrução do tráfego pode resultar em consequências fatais para os pacientes que dependem de cuidados médicos imediatos.

Comprometimento da eficiência dos serviços de emergência

Além do mais, dificultar a passagem para ambulâncias, também compromete a eficiência dos serviços de emergência. Afinal, o tempo é crucial em situações críticas. Por isso, qualquer atraso na chegada da ambulância pode ter um impacto significativo na capacidade de salvar vidas e fornecer tratamento adequado.

Consequências legais

Por fim, o desrespeito às normas de trânsito relacionadas a veículos de emergência pode resultar em consequências legais para os condutores.

Multas, pontos na carteira e outras penalidades podem ser aplicadas. Pois, além de refletir uma infração, também, significa uma falta de responsabilidade no tráfego.

Agora que você já sabe qual é a forma certa de dar passagem para ambulância, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!