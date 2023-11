Qual é a importância da Lua do Castor e o que ela significa para os nativos americanos?

Nos nativos americanos tradicionalmente mediam o tempo observando as estações e meses lunarescom variações entre tribos.

Alguns contaram quatro temporadas, enquanto outros reconheceram cinco, começando em momentos diferentes. O conceito de ano pode ser baseado em 12 ou 13 Luas, com ajustes feitos para se alinhar com as estações. Cada tribo tinha seus próprios nomes lunares, muitas vezes mudando anualmente e descrevendo atividades ou eventos durante esse período.

Os coloniais americanos adotaram nomes lunares dos nativos americanos, incorporando-os aos calendários juliano e, posteriormente, gregoriano.

A Lua do Castor, conhecida como Lua Geada, marcou a lua cheia de novembro para os colonos e tribos algonquinas.

Coincidiu com o aumento da atividade dos castores, o que levou à colocação de armadilhas antes que os pântanos congelassem para garantir peles quentes de inverno. As peles de castor eram vitais para a confecção de roupas de inverno duráveis.

A Lua do Castor foi historicamente associada à captura de castores. Embora os castores sejam menos significativos hoje em dia, a tradição persiste, e a Lua do Castor era frequentemente uma superlua, parecendo maior e mais brilhante devido à sua proximidade com a Terra durante o perigeu.

Os caçadores também visavam castores adultos por causa de suas peles durante esse período, devido às suas peles grossas, tornando-a uma estação ideal para capturas. Outros nomes para esta lua cheia incluem Lua Gelada e Lua Congelante devido à queda das temperaturas.

A compreensão dessas tradições fornece informações sobre o significado cultural e as práticas das tribos nativas americanas e dos primeiros colonos americanos em relação aos ciclos lunares e às atividades sazonais.

Quando a lua do Castor atingirá o pico?

A Lua do Castor atingirá seu pico às 04:16 EST do dia 27 de novembro, visível quase cheia logo após o pôr do sol do dia anterior. A visualização ideal ocorre durante o nascer da lua no dia de pico de iluminação (América do Norte) ou na noite seguinte (Europa).

A Lua do Castor exibirá sua maior e mais brilhante aparência durante o anoitecer no horizonte leste, potencialmente aparecendo em laranja por 15-20 minutos devido às condições atmosféricas semelhantes ao pôr do sol.

Para observar, escolha um ponto elevado voltado para o leste ou visite uma costa voltada para o leste com céu limpo. A vista desarmada é suficiente, mas os binóculos podem melhorar a experiência de visualização.