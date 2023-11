Qual é a pior base de fãs da NFL? Jogadores anônimos falam

POs fãs de esportes da Hiladelphia são conhecidos por sua paixão e intensidade, mas de acordo com uma pesquisa recente com jogadores anônimos da NFL divulgada por O Atlético, eles também são a “base de fãs mais irritante” da liga. O Águias venceram por pouco seus rivais, o Vaqueiroscom 25,3% dos votos indo para Filadélfia e 24,7% para Dallas.

Um jogador disse o seguinte sobre os torcedores dos Eagles: “Apenas barulhentos, rudes e desagradáveis. Eles simplesmente juram que são os maiores gurus do futebol do mundo.” Outro jogador repetiu esses sentimentos, dizendo: “Eles são tão apaixonados, mas às vezes é demais. Eles vão longe demais”.

Enquanto o Águias podem não ser muito queridos na liga, eles têm algumas qualidades redentoras. 4,8% dos jogadores entrevistados disseram que Campo financeiro de Lincoln era o estádio favorito deles na liga para jogar. Esta é uma prova da paixão e energia que os torcedores dos Eagles trazem em cada jogo.

Apesar de serem a torcida mais chata, os Eagles estão fazendo uma ótima temporada. Atualmente, eles detêm o melhor recorde da NFL nos primeiros 10 jogos do ano, com um início de 9-1. Esse sucesso pode ser atribuído ao seu elenco talentoso e à forte equipe técnica, mas também é um reflexo do apoio inabalável de seus fãs.

Eles dizem que são ‘apaixonados’

Não é nenhum segredo que os fãs dos esportes da Filadélfia podem ser intensos e às vezes exagerados, mas no final das contas, eles só querem que seus times vençam. Como disse um torcedor: “Somos apaixonados porque nos importamos. Queremos que nossos times tenham sucesso e faremos o que for preciso para apoiá-los”.

Embora seja fácil para quem está de fora criticar Filadélfia fãs pelo seu comportamento, é importante lembrar que eles são alguns dos fãs mais leais e dedicados do país. Como disse outro torcedor: “Podemos ser irritantes para os outros times, mas estamos sempre presentes para o nosso. É isso que significa ser torcedor”.

Apesar do rótulo negativo de ser a base de fãs mais irritante da NFL, os fãs dos Eagles devem estar orgulhosos de sua paixão e dedicação ao seu time. É o que os diferencia de outras bases de fãs em todo o país e os torna uma força a ser reconhecida no dia do jogo.