Qual é o patrimônio líquido de Shakira, qual o seu valor e quanto dinheiro ela ganhou com as músicas sobre Piqué

Taqui não há dúvida de que Shakira é um dos mais bem sucedidos e famosos Artistas latino-americanos na história.

Nascida em Barranquilla há 46 anos, conquistou inúmeros prêmios, indicações e sucessos em seus mais de 20 anos de carreira. Isso lhe proporcionou uma boa riqueza e uma enorme fortuna, estimada pela revista Forbes, mas quanto ela tem?

Shakira adora esse canto cativante dos fãs do Arsenal baseado em sua músicaParker Johnson

O artista colombiano já lançou mais de 10 álbuns de estúdio, sendo os mais famosos ‘Dnde estn los ladrones?’, de 1998, ‘Pies descalzos’, de 1995, ou ‘El Dorado’, de 2017.

No entanto, nos últimos meses, a fama de Shakira veio especialmente pelos seus últimos singles onde ela deixou mais de uma ‘mensagem’ para ela ex-companheiro, ex-jogador de futebol Gerard Pique, após a separação.

A fortuna de Shakira, segundo a Forbes

Segundo a revista Forbes, a fortuna de Shakira se acumulou ao longo dos anos excede US$ 400 milhões (USD), entre os quais estão diversas casas luxuosas em diversas partes do mundo.

Por exemplo, as duas casas que dividiu com Gerard Piqué em Barcelona. Além disso, uma casa em Nassau, capital das Bahamas, que lhe custou US$ 1,1 milhão (USD), ou sua espetacular mansão na Flórida (Miami), pela qual ela pagou US$ 12,7 milhões (USD).

Foi quanto Shakira ganhou pelas músicas sobre Piqué

Sua trilogia de singles recentes (‘Te Felicito’, ‘Monotona’ e ‘Session 53’), em que deixa diversas mensagens para Gerard Pique, também rendeu bastante dinheiro para a artista, que na época foi criticada por usando sua situação conjugal na época para ganhar dinheiro.

De acordo com a revista Forbes, a música com Bizarrap rendeu a ela pouco mais de US$ 353.000 (USD) no YouTube e US$ 2.621.000 (USD) no Spotify, e aumentando à medida que o dinheiro aumenta a cada reprodução.

Sua faixa ‘Te Felicito’, junto com Rauw Alejandro lançada em abril de 2022, arrecadou mais de US$ 13,6 milhões (USD). ‘Monotona’, com Ozuna, arrecadou mais de US$ 4,9 milhões (USD).

Portanto, o que o artista colombiano ganhou por estas três canções de desgosto e rancor foi arrecadou mais de US$ 21 milhões (USD)segundo a renomada revista.