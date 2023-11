No universo financeiro brasileiro, há uma opção pouco explorada por alguns trabalhadores: o empréstimo pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Qual é o valor inicial para solicitar o EMPRÉSTIMO PELO FGTS?

Essa modalidade oferece a possibilidade de resgatar parte do valor disponível na conta, contudo, requer a renúncia ao saque-rescisão. O montante liberado varia, iniciando-se a partir de R$ 100.

A modalidade do empréstimo pelo FGTS

O empréstimo pelo FGTS está disponível para aqueles que optaram pelo saque-aniversário em detrimento do saque-rescisão, este último sendo o padrão.

Em suma, nessa situação, é viável antecipar valores que seriam recebidos ao longo de 3 a 10 anos. Desse modo, obtendo acesso a essa quantia de uma vez só. No processo de pagamento, o banco descontará a parcela correspondente ao saque-aniversário.

Limites e condições do empréstimo pelo FGTS

Há um limite de valor para o empréstimo pelo FGTS, assim como em outras linhas de crédito convencionais. Dessa forma, bancos e instituições credoras oferecem valores iniciais a partir de R$ 100, considerando o saldo disponível na conta do trabalhador.

Os fatores determinantes para o limite do empréstimo são:



Valor disponível na conta do FGTS;

Número de parcelas (anos) do saque-aniversário antecipadas pelo banco;

À medida que mais parcelas são antecipadas, o montante do empréstimo aumenta.

Contudo, é crucial compreender que, nesse procedimento, o trabalhador cede uma parcela do seu Fundo de Garantia como forma de quitação do crédito. Dessa maneira, na data em que o trabalhador receber o saque-aniversário, a instituição financeira poderá debitar o montante para saldar o empréstimo.

Processo de solicitação do empréstimo do saque-aniversário

Para solicitar o empréstimo do FGTS, bem como verificar o limite, as condições e a taxa de juros aplicada, é necessário discutir diretamente com o banco responsável pela liberação do montante. Em suma, para realizar a simulação dos custos e ter acesso ao saldo disponível na conta, a autorização do trabalhador é imprescindível.

Passos para autorização via FGTS Digital:

Acesse o App do FGTS e faça o login.

Clique no card “Autorizar bancos a consultarem seu FGTS”.

Por conseguinte, selecione “Empréstimo saque-aniversário”.

Insira o nome do banco que terá acesso à sua conta durante 90 dias.

Por fim, confirme a autorização.

De forma geral, esteja atento a todos os detalhes do contrato e esclareça eventuais dúvidas com o banco antes de prosseguir com a solicitação do empréstimo pelo FGTS. Assim sendo, essa opção pode ser vantajosa em determinados cenários, porém, requer uma análise cuidadosa dos termos e condições oferecidos pela instituição financeira.

Cuidado com golpes que utilizam o FGTS

Alguns golpistas se aproveitam da necessidade financeira das pessoas e oferecem empréstimos pelo FGTS com condições extremamente favoráveis, como taxas de juros muito baixas ou sem qualquer tipo de análise de crédito.

Muitas vezes, isso é uma isca para capturar informações pessoais ou exigir pagamentos adiantados, sem fornecer o empréstimo prometido.

Resgate antecipado suspeito

Propostas para resgatar todo o saldo do FGTS de uma só vez, fora das situações legalmente permitidas (como aposentadoria, demissão sem justa causa, compra de imóvel, entre outras), são indícios de golpes. Visto que os fraudadores podem solicitar taxas ou pedir informações sigilosas, prejudicando o trabalhador.

Em suma, golpistas costumam pedir informações pessoais ou financeiras sensíveis. Por isso, nunca forneça dados bancários, senhas, CPF ou qualquer outra informação sem confirmar a autenticidade da fonte.

Consulte fontes oficiais

Para informações sobre saques, empréstimos ou outras transações relacionadas ao FGTS, utilize canais oficiais do governo, sites autênticos ou procure orientação diretamente em agências bancárias. Por fim, golpistas frequentemente pressionam suas vítimas, exigindo decisões imediatas. Desse modo, evite tomar decisões sob pressão e sempre busque orientação antes de qualquer transação.