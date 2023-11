Qual foi a resposta de Tom Brady ao time da NFL que recentemente lhe pediu para voltar da aposentadoria?

TA temporada da NFL teve seu quinhão de lesões de quarterback, com alguns times perdendo seus QBs titulares pelo resto da temporada. Surgiram relatos de que uma dessas equipes, a Minnesota Vikingsprocurou o quarterback aposentado Tom Brady para ajuda.

Brady, que jogou pela última vez pelo Bucaneiros de Tampa Bay na temporada de 2022, aposentou-se do jogo no início deste ano. No entanto, parece que os vikings estavam desesperados o suficiente para tentar tirá-lo da aposentadoria após Primos Kirk‘ ferida.

De acordo com o ex-quarterback do Patriots Scott Zolak, os Vikings realmente contataram Brady sobre uma possível assinatura. No entanto, parece que Brady está satisfeito com sua aposentadoria e recusou a oferta. Zolak não deu mais detalhes sobre o assunto, mas parece que Brady realmente acabou com o futebol.

Enquanto o Vikings podem ter esperado por um salvador de última hora em Brady, eles conseguiram se manter firmes Primos‘ausência. A equipe foi negociada pelo quarterback do Cardinals Josué Dobbsque se destacou e teve um desempenho admirável em sua nova função.

Vkingos terá que contar com o trabalho de Dobbs

Apesar da recente derrota para o Denver Broncos, os Vikings ainda estão em busca dos playoffs e têm boas chances de chegar à pós-temporada. Embora possam ter perdido a oportunidade de contratar Brady, eles mostraram que têm o que é preciso para competir em alto nível sem o quarterback titular.

Não é incomum que as equipes procurem jogadores aposentados quando se encontram em apuros. No entanto, é raro que um jogador do calibre de Brady esteja disponível e disposto a sair da aposentadoria. Embora seja compreensível que os vikings queiram explorar todas as suas opções, também está claro que eles têm um plano de backup sólido em vigor.

No geral, a situação com os Vikings e Tom Brady serve como um lembrete de quão importantes são os quarterbacks na NFL. Perder um QB titular pode ser devastador para uma equipe, mas ter um reserva capaz pode fazer toda a diferença.