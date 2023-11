Quando é a Black Friday 2023? Confira a data e veja 6 dicas para se dar bem nas compras

A Black Friday é um evento comercial que surgiu nos Estados Unidos e que acontece na última sexta-feira de novembro, logo após o feriado de Ação de Graças. Nesse dia, as lojas oferecem descontos incríveis em diversos produtos, como eletrônicos, livros, eletrodomésticos, roupas, calçados e muito mais.

O evento se tornou uma das datas mais importantes para o comércio, tanto online quanto físico, e se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, a primeira edição foi em 2010 e desde então vem crescendo a cada ano.

Em 2023, a Black Friday será no dia 24 de novembro. Mas fique atento, pois muitas lojas começam as promoções antes ou estendem até depois dessa data. Algumas fazem até um mês inteiro de ofertas, chamado de Black November.

A seguir, confira tudo sobre a Black Friday 2023 e veja como aproveitar ao máximo o dia de compras.

Black Friday: 6 dicas para se dar bem nas compras

A Black Friday é a data mais esperada pelos consumidores que querem aproveitar os descontos e promoções em diversos produtos e serviços. Mas como se preparar para essa ocasião e garantir as melhores ofertas?

A seguir, confira 6 dicas para se dar bem nas compras na Black Friday 2023 e aproveitar as suas compras com muita economia.

1 – Lista de compras



Faça uma lista do que você precisa e deseja comprar. Antes de sair por aí pesquisando preços e ofertas, é importante ter em mente o que você realmente necessita.

Assim, você evita gastar com itens desnecessários ou que não vão fazer diferença na sua vida. Além disso, você pode priorizar as compras mais importantes e planejar o seu orçamento.

2 – Pesquise com antecedência

Pesquise os preços com antecedência. Uma das formas de saber se um produto está realmente com um bom desconto na Black Friday é comparar os preços praticados antes e durante o evento.

Para isso, você pode usar sites e aplicativos que monitoram os valores dos produtos em diferentes lojas e mostram o histórico de variação. Dessa forma, você evita cair em falsas promoções ou ofertas enganosas.

3 – Condições de compra na Black Friday

Outro aspecto importante na hora de comprar na Black Friday é verificar as condições de pagamento, entrega e troca dos produtos.

Muitas vezes, o preço baixo pode esconder taxas extras, juros, frete caro ou prazos longos. Além disso, é preciso conferir se a loja oferece garantia, nota fiscal e política de troca ou devolução em caso de defeito ou arrependimento.

4 – Verifique a reputação da loja e a segurança do site

Na Black Friday, é comum surgirem lojas desconhecidas ou falsas que tentam atrair os consumidores com ofertas irresistíveis. Por isso, é essencial verificar a reputação da loja e a segurança do site antes de finalizar a compra.

Você pode consultar sites como o Reclame Aqui, o Procon ou o Consumidor.gov.br para ver se a loja tem muitas reclamações ou denúncias. Além disso, você deve observar se o site tem um cadeado verde na barra de endereço, um selo de segurança e um domínio confiável.

5 – Conheça os seus direitos

Conheça os seus direitos como consumidor e exija o cumprimento das regras. Em compras online, você tem até 7 dias para desistir da compra e pedir o reembolso, a contar do dia do recebimento do produto. E não é necessário justificar o motivo da desistência.

Além disso, você também possui garantia legal de 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis.

6 – Aproveite as vantagens dos programas de fidelidade e cashback na Black Friday

Por fim, uma forma de economizar ainda mais na Black Friday é aproveitar as vantagens dos programas de fidelidade e cashback.

Esses programas permitem que você acumule pontos ou receba parte do dinheiro de volta ao realizar compras em determinadas lojas ou sites parceiros. Assim, você pode trocar os pontos por produtos, serviços ou descontos ou usar o dinheiro para outras compras no futuro.