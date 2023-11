Quando é a Black Friday? Veja detalhes do evento mais aguardado do ano

A Black Friday 2023 se aproxima de sua 13ª edição no Brasil e é um dos eventos mais aguardados pelos consumidores. Nessa data, é possível encontrar descontos incríveis em uma ampla variedade de produtos, desde eletrodomésticos até eletrônicos.

Alguns aproveitam a oportunidade para fazer compras mais caras, enquanto outros preferem adquirir “lembrancinhas”. Há também aqueles que antecipam as compras de Natal. Mas você sabe como surgiu a Black Friday e qual é o seu significado?

Neste artigo, vamos responder a essas e outras perguntas sobre esse evento de consumo que se tornou uma tradição mundial.

O que é a Black Friday?

Black Friday significa, literalmente, “Sexta-feira negra”. O termo surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos, quando o Departamento de Polícia da Filadélfia lidava com o caos causado pelo aumento do número de pessoas e veículos nas ruas.

Na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, as pessoas faziam suas primeiras compras para o Natal, o que atraia multidões ao centro da cidade. Esse período era considerado o de pior trânsito, exigindo que todos os policiais trabalhassem mais de 12 horas.

Foi nesse contexto que o termo “Black Friday” começou a ser usado para descrever esse dia caótico.

A história da Black Friday no Brasil

A Black Friday como conhecemos hoje, com grandes descontos que atraem milhares de pessoas às lojas e sites, começou a ganhar tração no Brasil a partir de 2010. Desde então, tornou-se uma das principais datas do varejo no país. A cada ano, a Black Friday tem se expandido, com as promoções sendo diluídas ao longo de todo o mês de novembro.



Você também pode gostar:

Muitas empresas iniciam suas ofertas com antecedência, promovendo o chamado “esquenta da Black Friday” ou “Black Friday antecipada”. É comum encontrar promoções que se estendem desde o final de outubro até o início de novembro.

Quando é a Black Friday 2023?

A data da Black Friday varia a cada ano, mas sempre ocorre no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, celebrado na última quinta-feira de novembro. Em 2023, a Black Friday será no dia 24 de novembro, uma sexta-feira. É importante ressaltar que, embora a data seja fixa, as promoções podem se estender durante todo o fim de semana, com algumas varejistas oferecendo descontos até a chamada “Cyber Monday”, que ocorre na segunda-feira após a Black Friday.

O que comprar na Black Friday?

Não há uma resposta certa para essa pergunta, pois cada consumidor tem necessidades e desejos diferentes. Alguns estão em busca de eletrodomésticos, de acordo com um estudo realizado pelo Mercado Livre com 7,8 mil consumidores.

No entanto, é sempre importante pesquisar bastante antes de fazer uma compra. Utilize sites comparadores de preços, verifique a lista de sites não recomendados pelo Procon-SP e acompanhe as redes sociais das empresas.

Lembre-se de que o mais importante é não cair em armadilhas e comprar produtos de baixa qualidade ou com preços inflacionados.

Dicas para aproveitar a Black Friday

Para aproveitar ao máximo as promoções da Black Friday, aqui estão algumas dicas importantes:

Faça uma lista de desejos: antes da Black Friday, liste os produtos que você realmente precisa ou deseja adquirir. Isso ajudará você a se manter focado e evitar compras impulsivas. Pesquise os preços antecipadamente: acompanhe os preços dos produtos que você deseja comprar antes da Black Friday. Dessa forma, você poderá verificar se os descontos oferecidos são realmente vantajosos. Compare os preços: utilize sites comparadores de preços para verificar se o valor anunciado na Black Friday é realmente o mais baixo disponível no mercado. Verifique a reputação da loja: antes de finalizar sua compra, pesquise a reputação da loja ou do site onde pretende fazer a compra. Leia avaliações de outros consumidores e verifique se há reclamações sobre a empresa. Cuidado com fraudes: infelizmente, a Black Friday também atrai golpistas. Fique atento a ofertas que parecem boas demais para ser verdade e desconfie de sites desconhecidos ou que não possuam certificados de segurança.

A importância da Black Friday para o varejo

A Black Friday se tornou um evento de grande importância para o varejo. A partir de 1981, o termo passou a ser usado para descrever o dia em que os varejistas finalmente conseguiam lucro e saíam do “vermelho” para o “preto”.

No Brasil, as empresas têm utilizado a Black Friday como uma estratégia para impulsionar as vendas e atrair novos clientes. Além disso, a data também é uma oportunidade para queimar estoques e preparar o terreno para a temporada de compras de Natal.

Ademais, a Black Friday 2023 está chegando e promete trazer ótimas oportunidades de compra. Compreender a história e o significado desse evento de consumo nos ajuda a aproveitar ao máximo as promoções e evitar ciladas. Lembre-se de pesquisar, comparar preços e verificar a reputação das lojas antes de fazer suas compras.

Com as dicas certas, você poderá aproveitar a Black Friday e garantir ótimos negócios. Não perca essa chance de economizar e encontrar os produtos que você deseja. Seja consciente e aproveite a maior promoção do ano!