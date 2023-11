Quando posso renovar? Tire suas dúvidas agora

O empréstimo consignado é uma opção de crédito com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos para pagamento. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como funciona a renovação desse tipo de empréstimo. Nesta matéria do Notícias Concursos esclareceremos todas as suas dúvidas sobre o assunto.

O Que é a Renovação de Empréstimo Consignado?

A renovação do empréstimo consignado é basicamente o refinanciamento de um contrato de empréstimo já existente. Esta operação é realizada pela mesma instituição financeira que concedeu o empréstimo original, e envolve a quitação do contrato ativo e a criação de um novo contrato, com novos prazos e condições.

Quando é Possível Renovar um Empréstimo Consignado?

A renovação de um empréstimo consignado pode ser feita em algumas situações específicas. Veja quais são:

Existência de um contrato de empréstimo ativo

Pagamento de 15% a 30% das parcelas do contrato original

Margem consignável zerada ou positiva

Interesse em alterar as condições do contrato ou liberar mais dinheiro

Como Funciona a Renovação de Empréstimo?

A renovação de um empréstimo consignado envolve basicamente o refinanciamento de um contrato de empréstimo já existente com a mesma instituição financeira. Isso significa que o banco ou instituição financeira quita o empréstimo original e cria um novo contrato, com novos prazos e condições.

O Que é Necessário Para Fazer a renovação?



Para renovar um empréstimo consignado, é necessário cumprir algumas exigências. Veja quais são:

Ter um contrato de empréstimo parcialmente pago

Negociar com a instituição financeira contratada

Assinar um novo contrato

O Que Acontece Após a Renovação de um Empréstimo Consignado?

Após a renovação de um empréstimo consignado, o contratante pode obter mais dinheiro sem precisar assumir parcelas de um novo contrato. Além disso, é possível reduzir os juros e diminuir o valor das parcelas.

Quais São as Vantagens da Renovação de Empréstimo Consignado?

A renovação de um empréstimo consignado pode oferecer várias vantagens. Veja algumas delas:

Opção para quem está com toda a margem consignável comprometida

Redução de juros

Possibilidade de obter mais dinheiro (troco)

Sem consulta ao SPC ou Serasa

Vale a Pena Renovar?

A renovação de um empréstimo consignado pode ser uma boa opção para quem está passando por dificuldades financeiras e precisa de crédito, mas não tem margem disponível ou não quer comprometer a renda mensal.

Como Solicitar a Renovação?

Se a renovação for a melhor opção para você, o primeiro passo é entrar em contato com a instituição financeira com a qual você tem um contrato de empréstimo ativo. Por meio de uma simulação, você pode verificar as condições de pagamento e ver se, juntamente com o valor liberado, essa opção de crédito é vantajosa para você.

A Renovação Automática de Empréstimos Consignados é Legal?

Recentemente, algumas instituições financeiras foram proibidas de realizar a renovação automática de contratos de empréstimos consignados. Isso ocorreu devido à prática de renovações unilaterais e à perpetuação de fraudes e condutas abusivas.

O Empréstimo Consignado Pode Gerar Superendividamento?

O empréstimo consignado, se mal administrado, pode levar ao superendividamento, principalmente entre os idosos. Portanto, é importante fazer uma análise cuidadosa antes de contratar ou renovar um empréstimo consignado.

Quais São as Diferenças Entre Portabilidade e Refinanciamento?

A portabilidade de empréstimo consignado permite que você transfira seu contrato de uma instituição financeira para outra que ofereça melhores condições. Já o refinanciamento ocorre dentro da mesma instituição financeira.

É Possível a Renovação de forma Online?

Sim, muitas instituições financeiras oferecem a opção de renovar um empréstimo consignado online. Isso torna o processo mais rápido e conveniente para o cliente.

Esperamos que este artigo tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas sobre a renovação de empréstimos consignados. Se ainda tiver alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário abaixo. Estamos aqui para ajudá-lo!