Quando sai este CONCURSO CRT? Veja TODAS as dicas

O concurso CRT – Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Santa Catarina – tem sido um dos mais esperados até o momento.

Sobre o concurso CRT

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Santa Catarina (CRT 4 SC) está se preparando para lançar um novo concurso, e o contrato com a banca organizadora, o Instituto Quadrix, foi recentemente firmado e terá validade até outubro de 2024.

Embora o número de vagas ainda não tenha sido divulgado, os cargos que serão contemplados já foram anunciados. O concurso oferecerá oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade.

Para aqueles com ensino médio, o cargo disponível do concurso CRT será o de auxiliar administrativo, com uma remuneração inicial de R$ 2.090.

Pessoas que possuem ensino médio com formação técnica poderão concorrer ao cargo de agente de fiscalização, que oferece um salário inicial de R$ 3.500.

Por fim, para aqueles com formação de nível superior, o concurso CRT será destinado aos cargos de analista jurídico e design gráfico, ambos com um salário inicial de R$ 4.510.

A lotação para os aprovados será nos municípios de Curitiba e Florianópolis. Aguarde mais informações detalhadas no edital, que será divulgado em breve. Este é um excelente momento para se preparar e ficar de olho nas oportunidades que serão oferecidas neste concurso.

Como foi o último concurso CRT

No último concurso realizado pelo CRT 4 SC em 2022, foram oferecidas um total de 245 vagas, sendo 18 para contratação imediata e 227 para formação de cadastro reserva. A banca organizadora naquela ocasião também foi o Instituto Quadrix.

As oportunidades disponibilizadas para candidatos com ensino médio incluíram cargos como assistente administrativo, assistente de comunicação, assistente de secretaria e eventos, assistente jurídico, assistente de compras/licitações, assistente de recursos humanos, auxiliar administrativo e recepcionista.

Para candidatos com ensino médio e formação técnica, as opções foram assistente financeiro e assistente de tecnologia da informação.

Os cargos de nível superior ofereciam vagas nas áreas de analista administrativo, analista de comunicação, analista financeiro e analista jurídico.

A prova objetiva para todos os cargos consistia em 120 questões, divididas em conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. Além disso, a classificação final também considerou títulos.

O novo concurso CRT 4 SC pode ser uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar ou progredir em suas carreiras profissionais.

Sobre CRT

O CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) é uma instituição que tem como objetivo regulamentar a profissão de técnicos industriais no Brasil. Esses conselhos regionais são responsáveis por supervisionar e garantir que os técnicos estejam aptos e em conformidade com as normas e regulamentos da profissão. Os técnicos industriais desempenham um papel vital em várias áreas da indústria, como eletrônica, mecânica, automação e telecomunicações, entre outras. Suas atividades incluem a execução de projetos, manutenção, operação de equipamentos e sistemas, além de garantir a qualidade e a segurança dos processos industriais. Os concursos realizados pelos CRTs oferecem oportunidades em diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino médio até o nível superior, dependendo das atribuições e responsabilidades de cada cargo. A remuneração e os benefícios podem variar de acordo com a posição e a região. Aqueles que desejam participar dos concursos do CRT devem ficar atentos aos editais e aos requisitos específicos de cada processo seletivo. Uma preparação adequada, incluindo o estudo das matérias exigidas nas provas, é fundamental para obter sucesso e conquistar uma vaga na área técnico-industrial desejada.