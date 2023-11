Quando será o próximo pagamento do benefício?

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Neste artigo, vamos abordar os detalhes sobre o benefício, como o calendário de pagamentos, os requisitos para recebê-lo e os valores atualizados para 2023. Continue lendo para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bolsa Família.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em novembro

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família é divulgado mensalmente pelo governo federal. Para o mês de novembro, as datas de repasse são organizadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário titular. Confira abaixo o calendário de pagamentos:

Final do NIS Dados de pagamento 1 17 de novembro 2 20 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 27 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Requisitos para receber o Bolsa Família

Para ser um beneficiário do Bolsa Família, é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo programa. São eles:

Cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) : É preciso ter o cadastro atualizado no CadÚnico , que é um sistema de registro das famílias de baixa renda. Renda familiar mensal de até R$ 218,00 por pessoa : A renda familiar mensal não pode ultrapassar esse valor previsto pelo programa.

Além disso, é importante ressaltar que, para continuar garantindo o benefício, é necessário cumprir algumas condicionalidades do programa, que variam de acordo com a faixa etária dos membros da família:

Crianças de 4 a 6 anos : Devem manter uma frequência escolar mínima de 60%.

Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos : Devem manter uma frequência escolar mínima de 75%.

Crianças de até 6 anos : Devem passar por acompanhamento nutricional regularmente, verificando peso e altura.

Gestantes : Devem fazer o acompanhamento pré-natal.

Família : Deve manter uma carteira de vacinação em dia.



Valores atualizados do Bolsa Família para 2023

Os valores do Bolsa Família foram atualizados para o ano de 2023. Agora, o benefício mínimo é de R$ 600 por família. Além desse valor base, há adicionais específicos para cada situação. Confira os detalhes:

Adicional de R$ 150 por criança de até 7 anos : Familiares que tenham crianças nessa faixa etária recebem um adicional de R$ 150 por cada uma delas.

Adicional de R$ 50 por pessoa de 7 a 18 anos incompletos, gestante ou bebê até 7 meses : Para cada pessoa que se acomode nessas condições, é concedido um adicional de R$ 50.

É importante destacar que o valor médio do benefício em junho de 2023 foi de R$ 705, um aumento em relação aos R$ 672 de maio de 2023.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família

Para consultar o pagamento do Bolsa Família, o beneficiário pode utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS, ou o aplicativo Bolsa Família, também disponível para Android e iOS.

Consulte pagamento pelos aplicativos disponíveis

O Bolsa Família é um programa essencial para garantir o sustento das famílias em situação de vulnerabilidade. Com o calendário de pagamentos distribuído mensalmente, os beneficiários podem se programar para receber o benefício de acordo com o último dígito do NIS. Além disso, é importante cumprir os requisitos e condicionalidades do programa para continuar recebendo o benefício. Os valores foram atualizados para 2023, com um valor mínimo de R$ 600 por família e adicionais para crianças e pessoas de faixas etárias específicas. Não se esqueça de utilizar os aplicativos disponíveis para consultar o pagamento do Bolsa Família.