Quando serão liberados os locais de prova do concurso MRE?

As provas do concurso MRE serão aplicadas no dia 10 de dezembro

O concurso MRE – Ministério das Relações Exteriores- anuncia data de quando serão liberados os locais de prova. Pensando nisso, trouxemos maiores detalhes a seguir.

Ao todo são 50 vagas.

Concurso MRE

Está chegando o tão esperado Concurso do Ministério das Relações Exteriores (MRE), organizado pelo Cebraspe, e ele traz 50 vagas incríveis para o cargo de Oficial de Chancelaria. Essas oportunidades se dividem da seguinte maneira:

37 vagas para todos que quiserem concorrer;

3 vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD);

10 vagas especiais para candidatos negros.

Provas do concurso MRE

Fique atento porque a prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, vai testar seus conhecimentos gerais e específicos. E na prova discursiva, você terá que responder a duas questões sobre um dos temas a seguir:

Segurança;

Transportes;

Economia;

Sociedade;

Educação;

Saúde;

Cultura;

Tecnologia;

Energia;

Relações Internacionais;

Desenvolvimento Sustentável;

Ecologia.



Se você sempre sonhou em seguir carreira na diplomacia, esta é a sua hora de brilhar! Essas vagas no Ministério das Relações Exteriores são uma oportunidade única, e os temas variados na prova discursiva mostram a importância e a diversidade de assuntos que fazem parte do universo do Oficial de Chancelaria. Confira mais sobre o concurso MRE

Quando serão liberados os locais de prova?

Se você está se preparando para o Concurso do Ministério das Relações Exteriores (MRE), fique atento: a divulgação dos locais de prova está marcada para o dia 1º de dezembro, diretamente no site do Cebraspe.

A prova objetiva do concurso MRE, que será o grande desafio, terá uma duração de 3 horas e 30 minutos e acontecerá no dia 10 de dezembro, começando pontualmente às 8 horas.

Estão em jogo 50 vagas de nível superior para a carreira de Oficial de Chancelaria, e o salário inicial é bastante atrativo, atingindo a marca dos R$ 10 mil! É a sua oportunidade de ingressar nessa carreira promissora no Ministério das Relações Exteriores.

O que faz um oficial de chancelaria

Se você está interessado em explorar a dinâmica do universo diplomático, a função de Oficial de Chancelaria no Ministério das Relações Exteriores (MRE) oferece uma abordagem prática e envolvente. Vamos dar uma olhada nos aspectos:

Diplomacia Cotidiana

Experimente a satisfação de fornecer suporte direto aos diplomatas, contribuindo para a criação de documentos oficiais, relatórios e correspondências que moldam as relações exteriores do país.

Coordenação de Eventos

Desempenhe um papel vital no protocolo de eventos oficiais, assegurando que cada detalhe esteja em conformidade com as normas internacionais e contribuindo para o sucesso de encontros diplomáticos.

Logística de Viagens

Planeje e coordene viagens oficiais, cuidando dos detalhes logísticos para garantir que as delegações representem o país da melhor maneira possível.

Análise Concreta: Entendendo as Dinâmicas Internacionais

Explore pesquisas e análises sobre questões cruciais, fornecendo informações valiosas que embasam as decisões diplomáticas em um mundo complexo.

Comunicação Eficiente: Tradução e Interpretação Diplomática

Desempenhe um papel essencial na comunicação, traduzindo documentos oficiais e atuando como intérprete em reuniões internacionais para garantir uma compreensão clara.

Diplomacia em Ação: Fortalecendo Relações Internacionais

Participe ativamente de negociações diplomáticas, construindo e fortalecendo relações internacionais que promovem os interesses e a reputação do país.

Operação Administrativa: Mantendo a Eficiência nos Bastidores

Realize atividades administrativas cruciais para garantir que os processos diplomáticos fluam suavemente no Ministério das Relações Exteriores.

Se você busca uma carreira prática, desafiadora e com impacto direto nas relações internacionais do seu país, a função de Oficial de Chancelaria oferece uma entrada sólida nesse mundo. Explore a diplomacia de maneira tangível e contribua para um mundo mais conectado e colaborativo.