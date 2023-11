Quando vai sair o edital do concurso Inmetro?

O concurso Inmetro contrata banca organizadora e edital deve sair em breve

O concurso Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) vai ofertar 100 vagas. Os concurseiros querem saber quando o edital será liberado.

Porém, é válido destacar que a banca já foi contratada. Com isso, o edital está em fase final de preparação e o próximo passo será a divulgação. Saiba mais aqui.

O aguardado concurso Inmetro está prestes a se tornar realidade, com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia anunciando o contrato com a banca organizadora nesta sexta-feira, 10.

Banca Escolhida do concurso Inmetro

A responsabilidade pela realização do concurso recai sobre o Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O certame está programado para oferecer 100 vagas, com formação de cadastro de reserva, contemplando dois cargos de nível superior:

Analista Executivo: 40 vagas

Pesquisador: 60 vagas

Maioria das Vagas para o Estado

A expectativa é que a maioria das vagas seja destinada ao Estado do Rio de Janeiro, com cerca de 80 das 100 oportunidades previstas, conforme revelado pelo presidente da Associação dos Servidores do Inmetro (Asmetro), Sérgio Ballerini. Além do Rio de Janeiro, outras cidades como Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) também deverão ser contempladas.



Defesa do Cadastro de Reserva

Sérgio Ballerini defende a utilização do cadastro de reserva, considerando as 100 vagas uma oferta abaixo das necessidades do Inmetro. Ele revela que o instituto possui aproximadamente 700 cargos vagos, destacando a importância de preencher essas lacunas.

Áreas Contempladas

As especialidades a serem contempladas no concurso já foram escolhidas, com oportunidades nas áreas Administrativas e Operacionais, conforme informações do presidente da Asmetro.

Último Concurso Inmetro Há 9 Anos

O último concurso do Inmetro ocorreu há 9 anos, em 2014, organizado pelo Idecan. Na ocasião, foram oferecidas 80 vagas em diversos níveis, com provas objetivas, avaliação de títulos e experiência profissional para os candidatos de nível médio e técnico. Já os concorrentes de nível superior foram submetidos a provas discursivas e curso de formação, com etapas adicionais para os especialistas.

A chegada deste novo concurso representa uma oportunidade aguardada e a resposta a uma demanda acumulada ao longo dos anos.

Sobre o Inmetro

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Economia. Suas principais responsabilidades estão relacionadas à metrologia, qualidade e certificação de produtos e serviços no Brasil. Aqui estão algumas das funções-chave do Inmetro:

O Inmetro é responsável por estabelecer e manter as normas de medidas legais no Brasil. Isso inclui a definição e manutenção de padrões para unidades de medida, garantindo a precisão e confiabilidade das medições em diversos setores.

O instituto realiza a certificação de produtos, assegurando que atendam a padrões de qualidade e segurança. Produtos certificados pelo Inmetro geralmente recebem o selo do Inmetro, indicando que foram testados e estão em conformidade com as normas estabelecidas.

O Inmetro avalia a conformidade de produtos, processos e serviços em relação às regulamentações técnicas e normas estabelecidas. Isso contribui para a proteção dos consumidores e para a garantia da qualidade e segurança dos produtos no mercado.

O instituto é responsável por acreditar laboratórios de ensaios e calibração, garantindo que esses laboratórios atendam a padrões internacionais de competência técnica. Essa acreditação é fundamental para a confiabilidade dos resultados de testes e medições realizados por esses laboratórios.

O Inmetro também está envolvido em atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias relacionadas à metrologia e qualidade, contribuindo para o avanço científico e tecnológico do país.

O instituto desempenha um papel importante na educação e conscientização sobre a importância da metrologia e qualidade. Isso inclui a promoção de boas práticas e o fornecimento de informações relevantes para o público em geral, empresas e profissionais.