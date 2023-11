Quando vai sair o edital do concurso Polícia Penal Bahia?

Previsão de mais de 700 vagas do concurso Polícia Penal Bahia

O concurso Polícia Penal Bahia é uma grande oportunidade para quem deseja seguir carreira de segurança pública no estado.

Por isso, separamos mais informações a seguir.

Concurso Polícia Penal BA: Expectativas Elevadas para 2024

O cenário para o tão aguardado concurso da Polícia Penal na Bahia começa a ganhar contornos mais definidos, com a confirmação do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Antônio Maia Gonçalves. A previsão é que o edital seja lançado no início de 2024, trazendo consigo a oferta de 1.087 vagas, sendo 287 imediatas e 800 para compor o cadastro de reserva.

Entre a Transição e a Autorização

O secretário, ao abordar a demora, destaca a fase de transição de agente penitenciário para polícia penal como um dos motivos. No entanto, assegura que o governador Jerônimo está prestes a dar luz verde para a publicação do edital, inicialmente contemplando 287 vagas e posteriormente adicionando mais de 800 para cadastro de reserva.

Sinal Verde na Assembleia Legislativa

A recente aprovação na ALBA para a criação da carreira de Polícia Penal é um indicativo sólido de que o concurso está próximo. Essa decisão, aliada à inclusão nas dotações orçamentárias de 2022, fortalece a confiança na concretização do certame.



Você também pode gostar:

Necessidade de Atualização desde 2014

Apesar de constar nas dotações orçamentárias de 2022, o concurso foi adiado. O último edital, lançado em 2014 sob a denominação de agente penitenciário, clama por uma revisão para se alinhar às demandas contemporâneas da recém-criada carreira de Polícia Penal na Bahia. O aguardado certame promete ser um marco na evolução do sistema penitenciário no estado.

Função de policial penal do concurso Polícia Penal

Zelar pela disciplina e segurança dos presos, evitando fugas e conflitos;

Fiscalizar o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas em vigor;

Providenciar a necessária assistência aos presos, em casos de emergências;

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas Unidades Prisionais;

Verificar as condições de segurança da Unidade em que trabalha;

Elaborar relatório das condições da Unidade;

Fazer triagem de presos de acordo com a Lei de Execução Penal;

Conduzir e acompanhar, em custódia, os presos entre as Unidades Prisionais integradas do Complexo Penitenciário do Estado da Bahia, e, em casos emergenciais, nos deslocamentos para fora do referido Complexo

Penitenciário, com o auxílio da Polícia Militar, para melhor segurança do trabalho;

Realizar trabalhos em grupo e individualmente com o objetivo de instruir os presidiários, neles incutindo hábitos de higiene e boas maneiras;

Encaminhar solicitações de assistência médica, jurídica, social e material ao preso;

Coordenar as atividades laborativas dos internos dentro da Unidade;

Executar outras atividades correlatas

Requisitos concurso Polícia Penal

Os principais requisitos são:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos

termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;

termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal; Idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada mediante exames médicos, testes físicos e exames psicológicos;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria mínima B.

Concurso Polícia Penal BA

Em uma recente entrevista, o Secretário de Administração Penitenciária da Bahia, José Antônio Maia, anunciou novidades promissoras para os concurseiros. A expectativa é que o edital do concurso Polícia Penal BA seja divulgado no início de 2024, trazendo consigo oportunidades significativas.

Cerca de 717 Vagas em Jogo

Durante a entrevista, o secretário compartilhou informações animadoras, indicando que a previsão é ofertar aproximadamente 717 vagas, abrangendo tanto as oportunidades imediatas quanto as destinadas ao cadastro de reserva.

Autorização Ainda em 2023

Além do anúncio do edital para 2024, José Antônio Maia revelou que a autorização para a realização do concurso Polícia Penal BA está prevista para ainda este ano, adicionando um elemento de otimismo para os aspirantes a uma carreira na área de segurança.

O cenário se mostra promissor, alimentando a esperança dos concurseiros com a perspectiva de um novo concurso no estado da Bahia.