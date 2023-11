Quando você ATENDE uma ligação ela está MUDA e CAI?

Algumas vezes, seu telefone toca e, ao atender, você se depara com um silêncio do outro lado da linha. Já experimentou isso? Esse cenário comum costuma intrigar muitos usuários, levantando questionamentos sobre a identidade e intenções da ligação.

Receber chamadas silenciosas pode interromper a tranquilidade do seu dia, deixando espaço para especulações. Quem está por trás da ligação misteriosas e o que se quer com isso? Abaixo, esclareceremos este mistério das chamadas silenciosas e ofereceremos soluções práticas a fim de lidar com a situação.

O que realmente acontece durante uma ligação silenciosa em seu celular?

Quando você atende o telefone e é recebido por um silêncio total, é natural que sua mente imagine cenários preocupantes. Contudo, a explicação para essa situação é menos dramática do que se poderia pensar.

O propósito dessas chamadas é essencialmente comercial. Os centros de atendimento utilizam softwares que realizam chamadas automáticas em grande escala. Se um operador estiver disponível no momento em que você atender, a chamada segue normalmente, caso contrário, você se depara com o silêncio.

Essa prática permite que os centros de atendimento maximizem a eficiência. Desta forma, há a garantia que os operadores estejam sempre envolvidos em chamadas ativas.

A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, desempenha um papel fundamental na gestão das telecomunicações no Brasil. Em relação às chamadas de telemarketing, a agência implementou algumas medidas significativas.

Primeiramente, foi introduzido o prefixo 0303 para identificar números associados a esse tipo de ligação. Isso permite que as pessoas reconheçam chamadas iniciadas com esse prefixo como sendo de companhias de telemarketing, possibilitando a escolha de não as atender.

Embora essa iniciativa seja positiva para identificação, não necessariamente reduz a quantidade de chamadas realizadas. Além disso, há um tempo, o Ministério da Justiça, suspendeu as atividades de centenas de empresas do segmento. Tais empresas obtinham dados de clientes de maneira ilegal, além de entrar em contato para oferecer serviços e produtos sem a devida autorização.



Você também pode gostar:

Como evitar essas chamadas em seu celular?

Existem estratégias eficazes para evitar as chamadas de telemarketing de uma vez por todas. Uma delas é se cadastrar na plataforma Não Me Perturbe, lançada pela Anatel. Você pode acessá-la através do link oficial.

Ao se cadastrar nesta plataforma, seu número de telefone fica bloqueado para receber chamadas de telemarketing. Importante destacar que esse serviço é oferecido de forma gratuita e fácil de utilizar.

Outra opção é a plataforma Não Me Ligue, associada ao PROCON do estado de São Paulo. Você pode acessá-la pelo endereço oficial. O processo de utilização é semelhante ao da plataforma Não Me Perturbe.

Ao cadastrar seu número de telefone na página, você evita receber chamadas de telemarketing. Se, após mais de 30 dias do cadastro, o número continuar recebendo ligações, é possível fazer uma denúncia diretamente no site.

Além disso, Procons de outros estados têm iniciativas semelhantes que podem ser úteis para evitar essas chamadas indesejadas. Alguns estados que oferecem essas ferramentas incluem: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Alagoas, entre outros.

Apps para bloquear chamadas

Should I Answer?

Este aplicativo para Android é uma excelente ferramenta para bloquear chamadas indesejadas. Ele oferece uma abordagem abrangente, impedindo diversos tipos de ligações, como as relacionadas a telemarketing, telefonia, cobranças, entre outras. O destaque desse aplicativo é o seu banco de dados extenso, contendo centenas de números de call center.

O funcionamento é baseado na colaboração entre usuários, onde as informações sobre números indesejados são compartilhadas. Isso possibilita identificar e bloquear ligações de call center, mesmo quando o número está entrando em contato pela primeira vez. A diversidade das opções de bloqueio oferecidas pelo aplicativo garante uma ampla proteção, incluindo números ocultos, chamadas de países estrangeiros e números desconhecidos.

Whoscall

Esse app parece ser uma ferramenta bastante eficaz para combater chamadas pré-gravadas e Spam. O fato de ter sido baixado por cerca de 50 milhões de usuários sugere uma ampla aceitação e popularidade. Além disso, ser reconhecido como um dos melhores aplicativos no mercado é um indicativo positivo de sua qualidade.

Entre os recursos oferecidos, destaca-se a identificação de todas as chamadas e operadoras, proporcionando aos usuários informações detalhadas sobre quem está entrando em contato. O bloqueio de ligações por DDD, operadoras, bancos, números privados e spam é uma funcionalidade abrangente que permite personalizar as restrições conforme as preferências do usuário.