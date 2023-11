Quantas indicações ao Grammy 2024 Taylor Swift tem?

Taylor Swift nunca para de surpreender. A popular cantora tem ganhado manchete após manchete nos últimos meses, e não apenas por sua música.

Seus recentes desenvolvimentos na vida amorosa envolvendo estrela da NFL e estrela do Kansas City Chiefs Travis Kelce tem sido algo que quase todo mundo que passa algum tempo on-line deve saber, mas não devemos esquecer que Rápido está em sua posição atual devido aos seus incríveis dons musicais.

Após longas disputas e complicações em torno da propriedade de sua música Rápido relançou vários de seus antigos singles e álbuns de sucesso, e as versões de Taylor viram sua popularidade, de alguma forma, aumentar ainda mais ultimamente.

A música Labyrinth de Taylor Swift que os fãs decidiram Travis Kelce

Indicações de Taylor Swift ao Grammy 2024

Seu sucesso recente se reflete na lista recentemente publicada de indicações ao Grammy 2024, que Swift provavelmente domina.

Mas quais são suas indicações ao Grammy 2024? A lista completa de Taylor SwiftAs indicações do Grammy para 2024 são as seguintes:

Álbum do Ano – Meia-Noite

Melhor Álbum Pop Vocal – Midnights

Gravação do Ano – Anti-Herói

Canção do Ano – Anti-Herói

Melhor Performance Pop Solo – Anti-Herói

Melhor Performance Pop Duo/Grupo – Karma

Com todos RápidoApós as indicações do Grammy 2024, ela e seus Swifties esperam vê-la levar para casa pelo menos um prêmio.

Recorde de indicações ao Grammy de Taylor Swift

Não para por aí Rápido, qualquer. Seu brilho não tem limites e o Anti-Herói a viu fazer história.

Com a sua nomeação, RápidoO total de indicações de Nate na categoria Canção do Ano sobe para sete, o que é mais do que qualquer outra pessoa já ganhou na história dos prêmios Grammy.

Por enquanto, porém, toda a conversa ao redor Rápido retornará à sua vida amorosa e Travis Kelce. Espera-se que a estrela do Chiefs aproveite sua semana de folga da NFL devido à semana de folga para voar para a Argentina para assistir a um show do Swift.

Quando é o Grammy 2024?

O Grammy de 2024 será realizado em Los Angeles, na Crypto.com Arena.

Rápido terá que esperar até a cerimônia de 4 de fevereiro de 2024 para ver se ganhou algum dos prêmios para os quais foi indicada – mas suas chances são melhores do que boas.