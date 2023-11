Quantas vezes posso antecipar o FGTS? Entenda essa modalidade de crédito

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um benefício que todo trabalhador com carteira assinada tem direito. Ele consiste em um depósito mensal feito pelo empregador em uma conta vinculada ao contrato de trabalho, equivalente a 8% do salário do empregado.

O Fundo de Garantia pode ser sacado em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou doença grave. Mas você sabia que também é possível antecipar o FGTS e usá-lo como uma modalidade de crédito?

Neste post, vamos explicar o que é a antecipação do FGTS, como ela funciona, quais são as vantagens e quantas vezes você pode fazer essa operação. Confira!

O que é a antecipação do FGTS?

A antecipação do FGTS é uma forma de obter um empréstimo usando o saldo do fundo como garantia. Ou seja, você recebe um valor adiantado e depois paga com o dinheiro que tem direito a sacar do fundo.

O Conselho Curador do FGTS autorizou essa modalidade de crédito em 2020, como uma medida para ajudar os trabalhadores a enfrentar os efeitos da pandemia de covid-19. No entanto, ela não é exclusiva para esse período e pode ser solicitada a qualquer momento.

Mas, para ter direito à antecipação, é necessário cumprir alguns requisitos:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Aderir ao saque-aniversário no aplicativo FGTS;

Ter saldo mínimo no FGTS de R$ 150,00;

Autorizar a consulta às informações do seu FGTS.



Você também pode gostar:

Como solicitar a antecipação do Fundo de Garantia?

Para fazer a antecipação do FGTS, é necessário procurar uma instituição financeira que ofereça essa opção de crédito. Geralmente, os bancos exigem que você tenha uma conta corrente ou poupança na mesma instituição e que autorize o acesso ao seu extrato do Fundo de Garantia.

O valor que você pode antecipar depende do saldo disponível na sua conta do fundo e do limite de crédito que o banco concede. Além disso, a taxa de juros é definida pelo banco, mas tende a ser mais baixa do que outras modalidades de crédito, já que o risco de inadimplência é menor.

Vale destacar que a forma de pagamento da antecipação do FGTS é diferente de um empréstimo comum. Isso porque você não precisa pagar parcelas mensais, mas sim, devolver o valor total na data prevista no contrato. Essa data deve coincidir com a liberação do saque do seu FGTS.

Assim, quando chegar o momento de sacar o seu FGTS, o banco irá debitar automaticamente o valor mais os juros da sua conta. Se houver algum saldo remanescente, ele será depositado na sua conta corrente ou poupança.

Vantagens da antecipação do FGTS

A antecipação do FGTS pode ser uma alternativa interessante para quem precisa de dinheiro rápido. Além disso, ela também conta com outras vantagens, como:

Menor custo , uma vez que possui juros menores ao comparar com outras modalidades de crédito;

, uma vez que possui juros menores ao comparar com outras modalidades de crédito; Obter crédito sem comprometer a sua renda mensal , já que não será necessário pagar parcelas do empréstimo, mas sim, repassar o saque do Fundo de Garantia para o pagamento;

, já que não será necessário pagar parcelas do empréstimo, mas sim, repassar o saque do Fundo de Garantia para o pagamento; Dinheiro rápido . Esta é uma forma rápida e garantida de obter um dinheiro extra em momentos de necessidade, com rápida liberação;

. Esta é uma forma rápida e garantida de obter um dinheiro extra em momentos de necessidade, com rápida liberação; Acesso a valores altos. O valor a receber da antecipação vai depender do seu saldo no Fundo de Garantia e da liberação do banco ou instituição financeira. Isso pode gerar acesso a valores mais altos, uma vez que o fundo pode aumentar de forma significa com os depósitos mensais.

Afinal, quantas vezes posso antecipar o FGTS?

Não há um limite legal para o número de vezes que você pode antecipar o FGTS. No entanto, cada banco pode estabelecer suas próprias regras e limites para essa operação. Em geral, você só pode fazer uma nova antecipação depois de quitar a anterior.

Antes de solicitar a antecipação do Fundo de Garantia, é importante avaliar bem a sua situação financeira e comparar as opções disponíveis no mercado. Lembre-se de que o FGTS é um recurso que pode fazer diferença no seu futuro. Por isso, é importante usá-lo com responsabilidade.