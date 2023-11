Quantidade impressionante de acessos ao cartão do beneficiário do INSS é divulgada; saiba como realizar o download

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compartilhou informações relevantes na última segunda-feira (13) acerca do acesso ao cartão do beneficiário por meio do Meu INSS+, seu exclusivo clube de vantagens.

Este serviço oferece oportunidades exclusivas para aposentados e pensionistas, proporcionando descontos em estabelecimentos como farmácias, clínicas e shows.

Segundo dados divulgados pelo INSS, a carteira virtual destinada a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários registrou um impressionante total de 14.928.625 acessos desde o seu lançamento em maio passado.

Destes acessos, até o dia 5 de novembro, 896.357 usuários realizaram o download da carteira virtual, enquanto outros 414.151 geraram o arquivo em formato PDF.

Conforme informações fornecidas pelo Instituto, isso representa um total de 1.310.508 indivíduos que exploraram as funcionalidades do Meu INSS+ e aproveitaram os serviços disponíveis.

Vantagens exclusivas da Carteira de Beneficiário do INSS!

A Carteira do Beneficiário surge como uma evolução inovadora, originalmente concebida para substituir os antigos comprovantes em papel destinados a aposentados e pensionistas do INSS.



Anteriormente, a confirmação da percepção de benefícios exigia a geração de documentos em PDF, impressão e a necessidade de carregá-los consigo.

A modernização desse processo trouxe consigo uma revolução. Agora, a carteira do beneficiário está disponível online, acessível diretamente por meio de um aplicativo dedicado.

Essa transformação permitiu à Previdência Social estabelecer parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e Mercantil.

Clube de descontos e benefícios: mais vantagens para os segurados

Enfim, essa colaboração que mencionamos acima, resultou na criação de um clube exclusivo de descontos e benefícios para os segurados do INSS. Assim, ao apresentar a carteirinha digital, os beneficiários têm acesso a uma variedade de vantagens, incluindo:

Descontos em Farmácias Parceiras: Economize nas suas compras de medicamentos e produtos de saúde, tornando o cuidado com a sua saúde mais acessível; Descontos em Clínicas Médicas: Consultas e tratamentos médicos agora podem ser mais acessíveis, graças aos descontos oferecidos em clínicas parceiras; Redução na Mensalidade de Academias: Cuide do seu bem-estar físico com descontos especiais em mensalidades de academias colaboradoras; Entretenimento Acessível: Desfrute de momentos culturais e de lazer com descontos em shows, teatros e cinemas, proporcionando experiências enriquecedoras; Pacotes Exclusivos nos Bancos: Além disso, os benefícios se estendem aos serviços bancários, possibilitando contratação de seguros, cartões de crédito e outros produtos financeiros com condições especiais.

Guia rápido: como emitir a Carteira de Beneficiário do INSS online

O INSS oferece aos seus beneficiários a facilidade de emitir a carteira online, tornando o processo ágil e acessível. Então, antes de aprender como emitir o seu documento, é importante dizer que existem inúmeras vantagens na modalidade virutal.

Como por exemplo:

Tenha acesso à sua Carteira de Beneficiário do INSS de maneira conveniente, em qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet. Seja em casa, no trabalho ou em trânsito, suas informações estarão ao seu alcance, proporcionando praticidade e facilidade para os usuários;

de maneira conveniente, em qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet. Seja em casa, no trabalho ou em trânsito, suas informações estarão ao seu alcance, proporcionando praticidade e facilidade para os usuários; A plataforma online do INSS prioriza a segurança e privacidade dos beneficiários, implementando protocolos avançados para proteger suas informações. Isso assegura aos segurados a confiabilidade na preservação da privacidade de seus dados pessoais;

prioriza a segurança e privacidade dos beneficiários, implementando protocolos avançados para proteger suas informações. Isso assegura aos segurados a confiabilidade na preservação da privacidade de seus dados pessoais; Além disso, ao optar pela versão online, você contribui para a sustentabilidade, uma vez que ela elimina a necessidade de impressões e armazenamento físico. Essa abordagem consciente visa reduzir o impacto ambiental, promovendo práticas mais sustentáveis;

Para manter-se constantemente informado, a Carteira de Beneficiário online oferece atualizações em tempo real. Assim, qualquer modificação nos benefícios é refletida instantaneamente, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e precisas.

Passo a passo

Enfim, se você deseja obter a sua carteirinha, pode seguir os passos simples abaixo:

Acesse o aplicativo Meu INSS; No menu, encontre a opção “Carteira do Beneficiário” e clique nela; Escolha uma foto para a sua carteira, tornando-a personalizada; Marque a opção indicando que você está ciente de que, ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados por meio do QR Code; Prossiga clicando em “Continuar”.

Pronto! Com esses passos, você conclui o processo de emissão da sua carteira de beneficiário. Vale destacar que, para solicitar a versão impressa, basta ligar para a Central de Atendimento no número 135.

Contudo, será necessário comparecer pessoalmente a uma agência para retirar o documento impresso.

Nas próximas vezes que precisar acessar a sua carteirinha, basta entrar no aplicativo Meu INSS e clicar na opção “Carteira do Beneficiário“. Simples, rápido e eficiente, o processo online visa proporcionar comodidade aos beneficiários do INSS.