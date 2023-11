Quanto os St. Louis Cardinals pagaram para contratar Sonny Gray, indicado a AL Cy Young?

TOs St. Louis Cardinals estão tentando refazer sua rotação de arremessos para o Temporada 2024 da MLB depois que o lendário Adam Wainwright se aposentou no final da temporada passada, isso aconteceu depois que a equipe teve uma temporada sombria em 2023 no geral.

Os Redbirds tiveram o quarto pior ERA na Liga Nacional em 4,79 e tinha um ERA+ geral de 90 (considerando que um valor de 100 é sempre o valor médio) caso a equipe de pitching precisasse ser reforçada.

Sonny Gray conseguiu seu grande contrato milionário

Conforme anunciado pelos Cards na segunda-feira, o titular destro Sonny Gray assinou com eles para reforçar sua rotação rumo à temporada de 2024. Ken Rosenthal do The Athletic relata que o acordo é de três anos e US$ 75 milhões.

Sonny Gray teve uma boa temporada em 2023, com um ERA de 2,79 em 184 entradas lançadas em 32 partidas, postando 183 eliminações e 5,3 WAR, tendo liderado toda a MLB no FIP com 2,83. Gray também foi uma seleção All-Star no ano passado e ficou em segundo lugar na votação americana Cy Young.

Sonny Gray chega para fortalecer o rodízio dos Cardinals

Enquanto isso, o Cardinals terminou em último na Divisão Central com 71-91 recorde, lutando muito em sua primeira temporada na era pós-Yadier Molina.

Sonny Gray, que jogou pelo Minnesota Twins nas últimas duas temporadas, se juntaria Miles Mikolas, Lance Lynn, Steven Matz e Kyle Gibson como a rotação potencial das cartas.